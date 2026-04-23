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Hajj Yatra 2026 Mecca Madina Saudi Arabia Guidelines Permit Rules

हज यात्रा 2026: इस बार मक्का में एंट्री पर सख्ती, सिर्फ इन लोगों को मिलेगी इजाज़त, साथ रखने होंगे 3000 रियाल

हज यात्रा 2026 में मक्का जाने के नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गए हैं. अब बिना परमिट वहां जाना लगभग असंभव है. अगर आप या आपके जानने वाले हज पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों को समझना बेहद जरूरी है.

हज यात्रा का अहम दिन चांद दिखने के आधार पर 25 मई से 30 मई 2026 के बीच होने की उम्मीद है.

मुकद्दस हज यात्रा पर जाने वाले जायरीनों के लिए इस बार सफर की राह थोड़ी अलग होगी. 21 अप्रैल से शुरू हुई इस यात्रा के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सबसे बड़ा बदलाव कुर्बानी की प्रक्रिया को लेकर किया गया है. अब कोई भी हाजी निजी स्तर पर जानवर खरीदकर कुर्बानी नहीं दे सकेगा. इस बार पूरी व्यवस्था को डिजिटल और सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है.

हर साल लाखों लोग हज के लिए मक्का पहुंचते हैं. इन नए नियमों का मकसद भीड़ को नियंत्रित करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. भारत समेत कई देशों के यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सही वीजा और परमिट के साथ ही यात्रा करें, वरना उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इन नियमों को अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है और हज खत्म होने तक ये जारी रहेंगे.

इस बार भारत से कितने लोग करेंगे हज यात्रा?

2026 में भारत से कुल 1 लाख 75 हजार 25 तीर्थयात्री हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाएंगे. हज यात्रा 2026 की पहली फ्लाइट 18 अप्रैल 2026 को दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुई है. इस साल की यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

हज यात्रा की क्या है नई गाइडलाइन?

1. अब बिना परमिट मक्का में एंट्री नामुमकिन

सऊदी सरकार ने साफ कर दिया है कि हज के दौरान सिर्फ उन्हीं लोगों को मक्का में एंट्री मिलेगी, जिनके पास वैलिड परमिट होगा. बिना परमिट एंट्री करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है.

2. डिजिटल परमिट सिस्टम लागू

अब परमिट पाने के लिए Absher Individuals जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसका मकसद भीड़ को कंट्रोल करना और प्रक्रिया को आसान बनाना है.

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3. सिर्फ 6 कैटेगरी को ही परमिशन

इस बार सिर्फ 6 स्पेशल कैटेगरी के लोगों को ही मक्का में एंट्री की परमिशन दी गई है. इनमें हज परमिट होल्डर, मक्का के निवासी और वहां काम करने वाले लोग शामिल हैं.

4. जेब में रखने होंगे 3000 रियाल

इस बार हज यात्रियों के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि उन्हें अपने साथ कम से कम 3000 सऊदी रियाल की व्यवस्था करके ले जानी होगी. हज के दौरान इस बार यात्रियों को खुद खाना बनाने की इजाजत नहीं होगी. यह रकम उनके खाने-पीने, होटल के छोटे-मोटे खर्चों और अन्य निजी जरूरतों के लिए अनिवार्य की गई है.

5. विजिट वीजा वालों पर पूरी तरह रोक

सऊदी अरब ने विजिट वीजा पर आने वालों को हज करने से पूरी तरह रोक दिया है. ऐसे लोग मक्का या अन्य पवित्र स्थलों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे.

6. उमरा वीजा भी अस्थायी रूप से बंद

हज के दौरान उमरा वीजा जारी करना भी रोक दिया गया है, ताकि सिर्फ हज यात्रियों को ही प्राथमिकता दी जा सके और भीड़ नियंत्रित रहे.

नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और सजा

अगर कोई बिना परमिट मक्का में प्रवेश करता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसा करने पर जेल और देश से निष्कासन (Deportation) तक की कार्रवाई हो सकती है.

सऊदी सरकार का कहना है कि ये कदम हज को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और आसान बनाने के लिए उठाए गए हैं, ताकि हर यात्री शांति से अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर सके.