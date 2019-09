बेंगलुरू: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने डिजाइन और विकसित लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर (एलयूएच) का हिमालय में गर्म और उच्च मौसम की स्थिति में सफलतापूर्वक उच्च ऊंचाई क्षमता का प्रदर्शन किया. ये परीक्षण एचएएल, आईएएफ और सेना के परीक्षण पायलटों द्वारा द्वारा 24 अगस्त से 2 सितंबर तक किए गए थे.

एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर. माधवन ने कहा कि गर्म और ऊंचे क्षेत्र में परीक्षण के साथ ही एलयूएच ने उपयोगकर्ताओं की सभी जरूरतों को पूरा किया है और इसे जल्द संचालन मंजूरी प्रमाण पत्र मिल सकता है. उन्होंने एक बयान में कहा कि भारतीय वायु सेना, सेना और एचएएल के परीक्षण पायलटों ने 24 अगस्त से दो सितम्बर के बीच ये परीक्षण किए. बयान में कहा गया है, योजना के मुताबिक सभी परीक्षण सफल रहे.

Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Spox: HAL designed& developed Light Utility Helicopter (LUH) successfully demonstrated high altitude capability in hot&high weather conditions in Himalayas. Trials were carried out by the test pilots from HAL, IAF &Army from Aug 24 to Sept 2. pic.twitter.com/xdVxEyrdaT

