Malaysia, LCA Tejas: भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (FLIT–LCA) ने कई देशों का ध्यान अपनी ओर खिंचा है और मलेशिया के जारी टेंडर के लिए जारी किए गए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) भी मिला है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने अक्टूबर 2021 में मलेशिया की रॉयल मलेशियन एयरफोर्स द्वारा जारी टेंडर के लिए जारी किए गए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) का जवाब भी दिया है. भारत के एलसीए विमानों में रुचि दिखाने वाले अन्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस हैं.

Other countries which have evinced interest in LCA aircraft are: Argentina, Australia, Egypt, USA, Indonesia, and the Philippines: MoS Defence Ajay Bhatt in written reply to Lok Sabha

