  • Hal Receives Major Order Purchasing 8 Dornier 228 Aircraft For Indian Coast Guard At A Cost Of Rs 2312 Crore

HAL को मिला एक और बड़ा ऑर्डर, 8 डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, जानिए किस काम आते हैं ये खास विमान

ये विमान छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है. भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा इन विमानों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है.

Published date india.com Published: February 12, 2026 7:33 PM IST
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Dornier 228 Aircraft: भारत के रक्षा मंत्रालय ने 12 फरवरी को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) के लिए ऑपरेशनल रोल इक्विपमेंट के साथ आठ डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील की है. ये सौदा 2,312 करोड़ रुपये का है. यह कॉन्ट्रैक्ट नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में साइन किया गया.

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट आत्मनिर्भर भारत और मेक-इन-इंडिया के प्रति सरकार के कमिटमेंट को मजबूत करता है. साथ ही इससे भारत की समुद्री सुरक्षा भी मजबूत होगी. इस प्रोग्राम से HAL के प्रोडक्शन इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर काफी रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.

डोर्नियर विमान किस काम आते हैं?

डोर्नियर (Dornier 228) विमान HAL द्वारा निर्मित एक 19-सीटर ट्विन-टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है. इसका मुख्य उपयोग परिवहन, कार्गो, मुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा और खोज-बचाव अभियानों के लिए किया जाता है. ये विमान छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है. भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा इन विमानों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है.

डॉर्नियर 228 अत्याधुनिक सेंसर और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस हैं. फुल ग्लास कॉकपिट, इंटीग्रेटेड मिशन मैनेजमेंट सिस्टम और समुद्री निगरानी के लिए मौजूद खास उपकरणों की मदद से तटरक्षक बल भारत की लंबी समुद्री सीमा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और द्वीपीय इलाकों की सटीक निगरानी कर सकते हैं.

जरूरत पड़ने पर डॉर्नियर विमानों का इस्तेमाल नागरिक कार्यों के लिए भी किया जा सकता है. यह अपनी मबूत बनावट और छोटी दूरी में उड़ान भरने/लैंड करने की क्षमता के कारण दुर्गम इलाकों जैसे कि पूर्वोत्तर भारत के लिए बेहद खास विमान बन जाता है.

साल 1983 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने एक प्रोडक्शन लाइसेंस खरीद कर पहली बार कानपुर में 125 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट बनाए थे. 2017 के आखिर में HAL ने भारत में ऑपरेशन के लिए एक नया सिविलियन वेरिएंट हिंदुस्तान-डोर्नियर 228 लाने की घोषणा की. मुख्य रूप से ये विमान 1970 के दशक के अंत में जर्मन सरकार द्वारा सब्सिडी वाले एक प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया किया गया था.

2017 में ही इंडियन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन ने HAL द्वारा बनाए जाने वाले हिंदुस्तान-डोर्नियर 228 को कमर्शियल मकसद के लिए ऑपरेट करने की इजाजत भी दे दी थी. इन विमानों का इस्तेमाल एयर एंबुलेंस के रूप में भी किया जा सकता है.

राफेल डील को भी मंजूरी मिली

डिफेंस मिनिस्ट्री ने गुरुवार, 12 फरवरी को फ्रांस से गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के तहत 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लंबे समय से रुके हुए प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने 3.60 लाख करोड़ रुपये के मिलिट्री हार्डवेयर की कैपिटल खरीद को हरी झंडी दे दी है. अब कीमत तय हो जाने के बाद फाइनल प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सीसीएस के सामने रखा जाएगा.

