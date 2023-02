Aero India: एचएएल ने फाइटर ट्रेनर HLFT-42 से हनुमान तस्वीर हटाई, सीएमडी ने दी ये सफाई

बेंगलुरु: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने मंगलवार को ‘हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर (HLFT-42)’ विमान से भगवान हनुमान की तस्वीर हटा दी है. एशिया के सबसे बड़े एयर शो के पहले दिन ‘तूफान आ रहा है’ नारे वाली भगवान हनुमान की तस्वीर विमान पर देखी जा सकती थी. एयरो इंडिया शो सोमवार से शुरू हुआ था. प्रशिक्षण लड़ाकू विमान एचएलएफटी-42 को बेंगलुरु में आयोजित किये जा रहे ‘एयरो इंडिया-2023’ में प्रदर्शित किया जा रहा है.

कल सोमवार को शुरू पांच दिवसीय एयरो इंडिया 2023 में हिंदुस्तान लीड-इन फाइटर ट्रेनर (HLFT-42) विमान के फाइटर जेट के मॉडल के टेल पर भगवान हनुमान की तस्वीर प्रदर्शित हुई थी, जिसे आज हटा दिया गया है. एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सीबी अनंतकृष्णन ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि विकास “अनजाने” था.

#AeroIndia2023 | Hindustan Aeronautics Limited (HAL) has removed the picture of Lord Hanuman from the tail of the HLFT-42 aircraft model displayed at the airshow pic.twitter.com/0iZmAHBmFt — ANI (@ANI) February 14, 2023

एएनआई से बात करते हुए, एचएएल के सीएमडी ने कहा, “यह किसी इरादे से नहीं था कि इसे रखा गया था और यह किसी भी इरादे से नहीं हटाया गया है, यह देखने के लिए है कि कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलता है …. यह अनजाने में था. “सोमवार को एचएलएफटी-42 के वर्टिकल फिन पर भगवान हनुमान का स्टिकर साइन देखा गया.