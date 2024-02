Haldwani Update: हल्द्वानी में स्थिति सामान्य, सिर्फ बनभूलपुरा में कर्फ्यू जारी, 3 FIR 5 गिरफ्तार; CCTV फुटेज की जांच जारी

उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलनपुरा में 8 फरवरी की शाम के बाद मदरसा, मस्जिद तोड़ने पहुंचे प्रशासन से आम जन की मुठभेड़ के बाद वहां कर्फ्यू लगा था. अब पूरे हल्द्वानी में लगे कर्फ्यू में संशोधन करते हुए केवल हिंसा प्रभावित बनभूलनपुरा क्षेत्र, आर्मी कैंट और बायपास में कर्फ्यू जारी रखा गया है. बाकी इलाके कर्फ्यू मुक्त हैं. कर्फ्यू क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आदेश जारी किए गए हैं. जो कि इस तरह हैं-

नैनीताल रोड, बरेली रोड, रामपुर रोड, कालाढूंगी रोड, मुखानी, डहरिया, ऊंचापुल इलाकों में वाहनों की आवाजाही पुलिस नाकेबंदी के बीच शुरू कर दी गई है.

राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान का कहना है, “हल्द्वानी में स्थिति सामान्य है, कर्फ्यू हटा लिया गया है. बनभूलपुरा में कर्फ्यू जारी है. 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं और पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. पांच लोगों की मौत हो गई है और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं.”

