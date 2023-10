Hamas Leader ने केरल में विरोध कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया, BJP ने सवाल उठाए

तिरुवनंतपुरम: केरल भाजपा प्रमुख के सुरेंद्रन ने शनिवार को आरोप लगाया कि हमास नेता खालिद मशाल (Hamas leader Khaled Mashal) ने आतंकवादी संगठन के साथ इजरायल के युद्ध के खिलाफ राज्य में एक इस्लामी समूह द्वारा आयोजित एक विरोध कार्यक्रम में वस्तुतः भाग लिया था. BJP ने सवाल इस पर उठाए हैं और जांच की मांग की है.

एक फेसबुक पोस्ट में, सुरेंद्रन ने शुक्रवार को जमात-ए-इस्लामी की युवा शाखा, सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मशाल की भागीदारी का दावा किया. मलप्पुरम में आंदोलन की जिला शाखा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मशाल की भागीदारी को प्रदर्शित करने वाला एक पोस्टर साझा करते हुए, भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि पारंपरिक रूप से धर्मनिरपेक्ष केरल में स्थिति इस हद तक पहुंच गई है.

सुरेंद्रन ने कहा, “हमास के आतंकवादी नेता खुद (राज्य में) कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं. यह आभासी भागीदारी थी क्योंकि उन्होंने वीजा नहीं लिया था. आयोजकों के इरादे स्पष्ट थे…”

भाजपा प्रमुख ने केरल पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों दोनों से घटना की आगे की जांच करने का आग्रह किया. हालाँकि सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट के राज्य अध्यक्ष सुहैब सी टी ने हमास नेता की आभासी भागीदारी को उचित ठहराया.

सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट के राज्य अध्यक्ष सुहैब सी टी ने कहा, “उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने और इजराइल के हमले की निंदा करने के लिए आयोजित हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इसमें कुछ भी असामान्य देखने की जरूरत नहीं है.” उन्होंने कहा कि हमास भारत में सक्रिय या प्रतिबंधित संगठन नहीं है, इसलिए उसकी भागीदारी कानून के तहत अपराध नहीं है. सुहैब ने कहा, भारत में कई और एकजुटता कार्यक्रम होंगे, जो फिलिस्तीनी लोगों के लिए भारतीयों के समर्थन को साबित करेंगे.

वहीं, केरल में फिलिस्तीन समर्थक रैली में हमास नेता खालिद मशाल की भागीदारी पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, “यह राज्य सरकार की विफलता है. यहां हिंदुत्व को चुनौती देना गंभीर चिंता का विषय है और मैं राज्य और केंद्र सरकार से इसे गंभीरता से लेने का आग्रह करता हूं. ऐसे लोगों को बचाने वाले घमंडिया गठबंधन को देश की जनता जवाब देगी.

केरल में फिलिस्तीन समर्थक रैली में हमास नेता खालिद मशाल की भागीदारी पर, भाजपा की राज्य उपाध्यक्ष वीटी रेमा ने तिरुवनंतपुरम में कहा, “यह सुनकर चौंकाने वाली खबर थी… यह दुखद और चिंताजनक है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसा हो रहा है.” भारत और सबसे दक्षिणी राज्य केरल में इस्लामी आतंकवादियों के एक समूह ने अपनी असली मानसिकता दिखाई है…हर कोई जानता है कि हमास ने बिना किसी सूचना के अभूतपूर्व तरीके से इजराइल पर हमला किया है…”

