नई दिल्ली: वायुसेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना को एक बड़ी ताकत मिलने जा रही है. जी हां, दरअसल थोड़ी देर में भारत को पहला राफेल विमान मिलने वाला है. वायुसेना के बेड़े में राफेल को शामिल कराने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेरीनेक स्थित दसॉ एविएशन प्लांट में मौजूद हैं.

इस दौरान राजनाथ सिंह राफेल का शस्त्र पूजन करेंगे. हालांकि राफेल को फ्रांस से हिंदुस्तान आने में अभी अगले साल मई तक का इंतजार करना पड़ेगा. उसके लिए भारतीय वायुसेना जरूरी बुनियादी ढांचा तैयारी करने और पायलटों को प्रशिक्षण देने समेत जरूरी तैयारियां कथित रूप से कर रही है.

France: Defence Minister Rajnath Singh at the Dassualt assembly line facility in Mérignac. #Rafale pic.twitter.com/nW6TDVzzcb

— ANI (@ANI) October 8, 2019