हाथ मिलाया, गले मिले और... PM मोदी ने दोस्त पुतिन का गर्मजोशी से किया स्वागत, गिफ्ट की यह खास किताब | VIDEO

BRICS 2026: ब्रिक्स सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई. इस दौन PM मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को तमिल संत तिरुवल्लुवर की फेमस किताब तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद भेंट की.

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PM मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को तमिल संत तिरुवल्लुवर की फेमस किताब तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद भेंट की.

BRICS 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS सम्मेलन के लिए भारत आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात की. प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत मंडपम में स्वागत किया. दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए और एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया. BRICS सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई. इस दौन PM मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को तमिल संत तिरुवल्लुवर की फेमस किताब तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद भेंट की.

क्यों खास है यह किताब?

प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को किताब भेंट करते हुए कहा कि तिरुवल्लुवर साहब की यह किताब मानव मूल्यों से जुड़ी है. इसका रूसी भाषा में अनुवाद मंगवाया है. यह हमारे संबधों को और मजबूत करेगा. ‘सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल’ तमिल की तरफ से प्रकाशित इस किताब में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लूर के छंदों का मूल तमिल टेक्स्ट और रूसी अनुवाद शामिल है.

द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता में मुख्य रूप से साल 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने तथा रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin hold a bilateral meeting on the sidelines of BRICS Summit 2026. (Video Source: DD News) pic.twitter.com/KhlCIatMI2 — ANI (@ANI) September 11, 2026

किन-किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

दोनों नेताओं ने रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, व्यापार और लोगों के बीच संपर्क समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ पश्चिम एशिया और ब्लैक सी क्षेत्र में जारी संघर्षों पर भी चर्चा की. यह इस साल उनकी दूसरी मुलाकात है. इससे पहले दोनों नेता 31 अगस्त को बिश्केक में आयोजित 26वें SCO शिखर सम्मेलन के इतर मिले थे. न्यूज एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दोनों नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, गतिशीलता और जन-से-जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की.

बैठक में रेल क्षेत्र और सुरंग निर्माण में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने, इस्पात मूल्य श्रृंखला विकसित करने, बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) अवसरों का विस्तार करने और रूसी बाजार तक भारतीय कंपनियों की पहुंच बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. इसके अलावा असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग, ईंधन चक्र और लाइफ-साइकिल समर्थन, रूस में भारतीय कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ाने, महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग और उर्वरक क्षेत्र में रणनीतिक संयुक्त उपक्रमों के जरिए साझेदारी मजबूत करने जैसे मुद्दे भी वार्ता का हिस्सा रहे.