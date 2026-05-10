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हंतावायरस ने बढ़ाई टेंशन! स्पेन के पास जहाज को किया गया अलर्ट, 2 भारतीयों को किया गया क्वारंटीन
स्पेन के कैनरी द्वीप के पास एक जहाज पर हंतावायरस का खतरा सामने आने के बाद दो भारतीय नागरिकों समेत क्रू को एहतियातन नीदरलैंड भेजा गया. भारतीय दूतावास ने बताया कि दोनों भारतीय स्वस्थ हैं और उनमें कोई लक्षण नहीं हैं.
Hantavirus: स्पेन के कैनरी द्वीप के पास एक अंतरराष्ट्रीय जहाज पर हंतावायरस को लेकर पैदा हुए स्वास्थ्य अलर्ट ने कई देशों की एजेंसियों को सतर्क कर दिया. इस जहाज में मौजूद दो भारतीय नागरिकों को एहतियातन नीदरलैंड भेजा गया है, जहां उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों के तहत क्वारंटीन में रखा जाएगा. राहत की बात यह है कि दोनों भारतीय पूरी तरह स्वस्थ बताए गए हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं मिले हैं.
ये मामला डच झंडे वाले जहाज ‘एमवी होंडियस’ से जुड़ा है. जहाज पर करीब 150 लोग सवार थे. जहाज स्पेन के कैनरी द्वीप के पास पहुंचा, जहां स्वास्थ्य अधिकारियों को संभावित हंतावायरस संक्रमण की जानकारी मिली. इसके बाद तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए और जहाज को निगरानी में रखा गया.
भारतीय दूतावास ने जानकारी दी कि दोनों भारतीय नागरिक जहाज के क्रू मेंबर थे. विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और स्पेनिश अधिकारियों की तरफ से तय किए गए नियमों के अनुसार यात्रियों को सुरक्षित तरीके से जहाज से उतारा गया. वहीं क्रू में शामिल कुछ लोगों को आगे की निगरानी और जांच के लिए नीदरलैंड भेजा गया.
भारतीय दूतावास का बयान
भारतीय दूतावास ने अपने बयान में साफ किया कि दोनों भारतीय नागरिक पूरी तरह स्वस्थ हैं और फिलहाल उनमें किसी भी तरह के संक्रमण के संकेत नहीं मिले हैं. दूतावास लगातार स्पेन और नीदरलैंड के अधिकारियों के संपर्क में है ताकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
हंतावायरस क्या है?
हंतावायरस एक ऐसा वायरस है जो आमतौर पर संक्रमित चूहों के संपर्क से फैलता है. यह वायरस इंसानों में बुखार, सांस लेने में परेशानी और गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है. हालांकि हर मामले में बीमारी गंभीर हो, ऐसा जरूरी नहीं होता. समय रहते निगरानी और इलाज मिलने पर खतरे को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.
हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि समुद्री जहाजों पर किसी भी संक्रामक बीमारी का शक होने पर अंतरराष्ट्रीय नियम काफी सख्त होते हैं. जहाजों को अलग रखना, यात्रियों की मेडिकल जांच और क्रू को क्वारंटीन करना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होता है. इसका मकसद संक्रमण को दूसरे देशों तक फैलने से रोकना होता है.
फिलहाल दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और लगातार मेडिकल निगरानी में रखे गए हैं. भारतीय दूतावास ने भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं, स्वास्थ्य अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह का खतरा आगे न बढ़े.
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