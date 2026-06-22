बजरंगबली का आखिर कहां हुआ था जन्म? अब कोर्ट में होगा फैसला, जानें क्या है मामला और किसने दायर किया केस

हनुमान जन्मभूमि को लेकर लंबे समय से दो प्रमुख दावे किए जाते रहे हैं. एक पक्ष आंध्र प्रदेश के अंजनाद्री पर्वत को भगवान हनुमान का जन्मस्थान मानता है. दूसरा पक्ष कर्नाटक के किष्किंधा क्षेत्र को बजरंगबली की जन्मस्थली बताता है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 22, 2026, 4:30 PM IST
बजरंगबली का आखिर कहां हुआ था जन्म? अब कोर्ट में होगा फैसला, जानें क्या है मामला और किसने दायर किया केस
श्री हनुमद जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर्नाटक के किष्किंधा क्षेत्र को भगवान हनुमान की जन्मस्थली मानता है.
  • आंध्र-कर्नाटक में हनुमान जन्मस्थली पर विवाद.
  • तिरुमला के अंजनाद्रि पर आंध्र दावा.
  • सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई टाली.

भगवान हनुमान हिंदू धर्म में लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं. उन्हें शक्ति, साहस, भक्ति, निष्ठा और सेवा का प्रतीक माना जाता है. जब भी भगवान प्रभु श्रीराम का लिया जाता है, तो साथ में उनके अनन्य भक्त हमुनाम का नाम आता ही है. भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में भी बजरंगबली यानी हनुमान की पूजा की जाती है. भगवान हनुमान का जन्म कहां हुआ, इसे लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है. फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है.

हनुमान जन्मभूमि को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर सोमवार (22 जून 2026) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने इस मामले में तत्काल दखल देने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट में ‘बीइंग स्पोकन टू’ की प्रक्रिया मौजूद है. जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट अपने आदेश में स्पष्टीकरण या सुधार कर सकता है.

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देवता का जन्म कहां हुआ, ये तय करना कोर्ट का काम नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि किसी देवता का जन्म कहां हुआ, यह तय करना अदालत का काम नहीं है. अदालत ने कहा कि भारत में कई धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं हैं, और अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग आस्थाएं प्रचलित हैं. अदालत किसी एक मान्यता को अंतिम सत्य घोषित नहीं कर सकती.

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आस्था का होना चाहिए सम्मान

जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े ऐसे मामलों को अदालतों में लाने से बचना चाहिए. इनका समाधान आपसी संवाद और सामाजिक स्तर पर होना बेहतर है. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अदालतें धार्मिक विश्वासों की प्रमाणिकता तय करने का मंच नहीं हैं. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ऐसे मामलों में ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक दावों की अंतिम न्यायिक घोषणा करना व्यावहारिक नहीं है.

क्या है विवाद?

यह विवाद दो धर्मों के बीच नहीं, बल्कि दो हिंदू धार्मिक संस्थाओं के बीच है. एक पक्ष आंध्र प्रदेश का तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) है, जबकि दूसरा पक्ष कर्नाटक का श्री हनुमद जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है. दोनों ही संस्थाएं अलग-अलग स्थानों को भगवान हनुमान की जन्मस्थली होने का दावा करती हैं. तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का दावा है कि आंध्र प्रदेश के अंजनाद्री पर्वत में बजरंगबली का जन्म हुई. जबकि श्री हनुमद जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर्नाटक के किष्किंधा क्षेत्र को भगवान हनुमान की जन्मस्थली मानता है.

हनुमान जन्मभूमि विवाद पर किसने कोर्ट में केस दायर किया?

लीगव वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, हनुमान जन्मभूमि विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश के रहने वाले पी वी कृष्णा रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में दावा किया गया था कि आंध्र प्रदेश के तिरुमला के पास स्थित अंजनाद्री पहाड़ी भगवान हनुमान की वास्तविक जन्मस्थली है. उन्होंने इस संबंध में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी.

हनुमद जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तर्क?

श्री हनुमद जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी गोविंदानंद सरस्वती का कहना है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म किश्किंधा क्षेत्र के अंजनाहल्ली में हुआ था, जिसे वर्तमान में हम्पी और तुंगभद्रा नदी के आसपास का इलाका माना जाता है.

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TTD के तर्क?

तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने अपने दावे के समर्थन में पुराणों, प्राचीन ताम्रपत्रों, साहित्यिक संदर्भों और भौगोलिक साक्ष्यों का हवाला दिया है. इसके लिए 2020 में गठित आठ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी. इसी रिपोर्ट के आधार पर अप्रैल में TTD ने एक बुकलेट पब्लिश की. इसमें अंजनाद्री को हनुमान जन्मभूमि बताया गया.

TTD के CEO जवाहर रेड्डी का दावा है कि उनके पास ऐसे धार्मिक और ऐतिहासिक प्रमाण हैं, जो अंजनाद्री को हनुमान जन्मस्थली साबित करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि चित्रकूट के एक दृष्टिबाधित संत ने इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं. दूसरी ओर, कर्नाटक के ट्रस्ट ने इस दावे को चुनौती देते हुए TTD को 6 पन्नों का जवाब भेजा था.

अब हाईकोर्ट में ही चलेगी लड़ाई

आज की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं का हवाला दिया गया था. हालांकि. अदालत ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता में कई कथाएं समानांतर रूप से मौजूद हैं और सभी का अपना महत्व है.

सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद फिलहाल यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में ही आगे बढ़ेगा. शीर्ष अदालत ने साफ संकेत दिया है कि अगर आदेश को लेकर कोई तकनीकी या कानूनी आपत्ति है तो पहले हाईकोर्ट ही उस पर विचार करेगा.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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