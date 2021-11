Happy Diwali 2021: देश भर में दीवाली की धूम है. हर कोई दीवाली के जश्न में डूबा हुआ है. शहरों के साथ ही गांवों में भी जश्न है. लोग दीवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक दूसरे को दीवाली की शुभकामनायें दे रहे हैं. बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक हस्तियों तक ने देशवासियों को दीवाली की बधाई दी है.Also Read - अमेरिका में भी दीवाली का जश्न, पहली बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सजाया गया, हडसन नदी से आकर्षक आतिशबाजी की गई

दीवाली के मौके पर पूजा अर्चना के मुहूर्त के दौरान पूरे विधि विधान से पूजा हुई. दीपावली की रात को धन और वैभव की देवी लक्ष्मी माता औऱ रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणेण जी की पूजा की जाती है. कहा जाता है कि जो इस दिन लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की पूजा करता है उसे पूरे साल सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसके घर में हमेशा बरकत रहती है. शाम होते-होते दीयों और इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स से चारों ओर रौशनी फ़ैल गई. Also Read - Delhi News Today: दिवाली पर ध्यान से निकलें घर से बाहर, ये नियम नहीं फॉलो किए तो कट जाएगा चालान

Delhi: Gurudwara Bangla Sahib illuminated on the occasion of #BandiChhorDiwas pic.twitter.com/R4FXIqdM9H — ANI (@ANI) November 4, 2021

दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दीवाली के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई. इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल शामिल हुईं. साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया व दिल्ली सरकार के अन्य मंत्री भी शामिल हुए.

Delhi CM Arvind Kejriwal and his wife Sunita Kejriwal take part in the #Diwali puja event at Thyagraj Stadium. (Source: Government of Delhi) pic.twitter.com/4SxWLG7BNW — ANI (@ANI) November 4, 2021

दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध था. ग्रीन और चुनिंदा आतिशबाजी के लिए ही इजाजत दी गई थी, लेकिन दिल्ली में कई जगहों पर खूब आतिशबाजी चलाई गई. दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है.

उत्तराखंड के केदारनाथ में भव्य आरती की गई. इसमें काफी लोग शामिल हुए. दीवाली के मौके पर ये विशेष आरती की गई.

Amritsar, Punjab | Sri Harmandir Sahib (Golden Temple) lit up for #Diwali pic.twitter.com/zLMCyWM4p6 — ANI (@ANI) November 4, 2021

दीवाली के मौके पर अमृतसर के श्री हरमंदिर (गोल्डन टेम्पल) सजाया गया. अयोध्या में एक दिन पहले से दिवाली की धूम है. एक दिन पहले अयोध्या में एक बार में लाखों दीये जलाए गए थे. एक साथ लाखों दीये जलाए जाने के रिकॉर्ड बना और ये गिनीज बुक में दर्ज किया गया है.

दिवाली के मौके पर सीमा पर तैनात जवानों ने भी जश्न मनाया. पीएम मोदी जश्न मनाने के लिए दिन में ही नौशेरा में जवानों के बीच पहुंचे थे. वहीं, आईटीबीपी के जवानों ने छत्तीसगढ़ में जश्न मनाया. उत्तराखंड में 14 हज़ार फीट पर तैनात आईटीबीपी जवानों ने दीवाली का जश्न मनाया.

May the light of #Diwali remind us that from darkness there’s knowledge, wisdom & truth. From division, unity. From despair, hope. To Hindus, Sikhs, Jains & Buddhists celebrating in America & around the world —from the People’s House to yours, happy Diwali: US President Joe Biden pic.twitter.com/Lj2ZKTbYga — ANI (@ANI) November 4, 2021

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, उप राष्ट्रपति कमला हैरिस और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भी दीवाली की बधाई दी.

#WATCH | New York, the US: For the first time ever, Diwali-themed animation adorned One World Trade Center. Fireworks were also displayed that was viewed by audiences on both sides of the Hudson River.#Diwali pic.twitter.com/0lNtPfeBDY — ANI (@ANI) November 4, 2021

इसके साथ ही अमेरिका के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को एनीमेशन के जरिये सजाया गया. ये पहली बार हुआ. हडसन नदी के दोनों को आकर्षक आतिशबाजी की गई.