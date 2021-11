Happy Diwali: देश और दुनियाभर में आज यानी गुरुवार 4 नवंबर को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है. दिवाली के अवसर पर दीप जलाकर जीवन को रोशन करने की प्रथा है, इस दिन खासतौर पर मां लक्ष्मी की पूजा होती है. इसके साथ इसी दिन बंदी छोड़ दिवस (Bandi Chhor Diwas) भी मनाया जाता है और नरकासुर (Narakasura) को भी जलाया जाता है.Also Read - Delhi Metro Time Table: आज के लिए बदल गया मेट्रो का टाइम टेबल, ये खबर पढ़कर ही निकलें बाहर

दिवाली के अवसर पर गोवा के पणजी में गुरुवार सुबह नरकासुर के पुतले को आग (Narakasura Effigy Burnt) लगाई गई. आग लगते ही नरकासुर का पुतला धूं-धूं कर जलने लगा और पटाखों की गूंज से पूरा इलाका गुंजायमान हो गया. बता दें कि दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है. इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर की कैद से करीब 16000 महिलाओं को छुड़वाया था.

#WATCH Effigy of 'Narakasura' burnt in Goa's Panaji early morning today, as part of #Deepawali celebrations pic.twitter.com/k5XhDovfEQ — ANI (@ANI) November 4, 2021

दिवाली के दिन ही पंजाब में बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है. भक्त अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में खास अरदास लगाते हैं और दिए जलाते हैं.

#WATCH On the occasion of Bandi Chhor Diwas and Diwali, devotees offer prayers at the Golden Temple in Amritsar pic.twitter.com/f8ldXJuJJy — ANI (@ANI) November 4, 2021

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली के अवसर पर रामजन्मभूमि अयोध्या पहुंचे. उन्होंने यहां राम लला के दर्शन किए और उनकी पूजा-आरती की.

#WATCH Chief Minister Yogi Adityanath offers prayers to 'Ram Lalla' at Ram Janambhoomi in Ayodhya on #Diwali pic.twitter.com/SZCUQI1Cbp — ANI UP (@ANINewsUP) November 4, 2021

अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर की भी बड़ी मान्यता है. दिवाली के खास अवसर पर श्रद्धालु यहां आकर भगवान की पूजा-आरती करते हैं. (इनपुट – एएनआई)