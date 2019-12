Happy New Year 2020: रात 12 बजते ही नए साल (New Year 2020) का आगाज हो गया. राजधानी दिल्ली समेत देशभर में लोगों ने एक-दूसरे को नववर्ष की बधाईयां दीं. महिलाओं और किशोरों सहित हजारों लोगों ने नाचते-गाते, खुशी मनाते और एक-दूसरे को बधाई देते हुए भव्य अंदाज में नए साल का स्वागत किया. मंगलवार देर शाम से शुरू हुआ पार्टी का सिलसिला आधी रात बाद भी जारी रहा. उधर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों ने नए साल जश्न डांस करते हुए मनाया.

#WATCH Central Reserve Police Force (CRPF) jawans celebrate #NewYear in Raipur, Chhattisgarh. pic.twitter.com/Z2mFTKYmF4

राजधानी दिल्ली समेत मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरू, चेन्नई, कोलकाता समेत सभी शहरों में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान सुरक्षा के लिए तैनात सैकड़ों पुलिसकर्मियों, महिला कांस्टेबलों, ड्रोन कैमरों, बड़ी स्क्रीन्स और वॉच टॉवर्स की उपस्थिति में लोग 2019 को अलविदा कहने और नव वर्ष 2020 का स्वागत करने के लिए अपने शहर के प्रमुख स्थानों पर जमा हुए और 12 बजते ही नए साल का जश्न मनाना शुरू कर दिया. इस दौरान लोगों ने पटाखे भी फोड़े.

Himachal Pradesh: People gather at Mall Road in Shimla on #NewYearsEve. pic.twitter.com/6l9tOuLTeI

