Happy New Year 2020: नए साल 2020 (New Year 2020) का दुनिया के कई देशों में आगाज हो चुका है. न्यूजीलैंड के अलावा ऑकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान के शहरों में नए साल का जश्न शुरू हो गया है. उधर, भारत में लोग नए साल (Happy New Year 2020) का स्वागत करने के लिए तैयार हैं. राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ से लेकर बेंगलुरू में लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है.

नए साल 2020 (Happy New Year 2020) का आगाज सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुआ. यहां पर लोगों ने शानदार आतिशबाजी करके और होटलों में जश्न मनाकर नए साल का स्वागत किया. उधर, भारत में नए साल को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़े किए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. व्यवस्थित तरीके से नया साल मनाने के लिए बाजारों व शॉपिंग मॉल से लेकर रेस्तरां, पब और बार के आसपास के क्षेत्र में पुलिस की मजबूत उपस्थिति है. पुलिस ने नशे में हु़ड़दंग व ड्राइविंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.

#WATCH Australia: Sydney rings in the New Year; celebrations at Sydney Harbour. pic.twitter.com/2TeXZjQyT6 — ANI (@ANI) December 31, 2019

दिल्ली पुलिस प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि एहतियात के तौर पर सभी पीसीआर वैन, रफ्तार मोटरसाइकिल और प्रखर वैन को संवेदनशील जगहों पर तैनात किया गया है. इसके अलावा पुलिस संवेदनशील जगहों पर गश्त कर रही है. मित्तल ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस बल में अतिरिक्त कर्मियों को भी तैनात किया गया है. सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा करने वालों से लेकर सड़कों पर नशे में ड्राइविंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इन पर उचित कार्रवाई की जाएगी.