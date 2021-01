New Year Celebration in Goa: नए साल का आगाज़ हो गया है. आज साल 2021 (1st Januarty 2021) का पहला दिन है. कई जगहों पर कोरोना वायरस ने जश्न में खलल डाला है, लेकिन इसके बाद भी गोवा में लोगों ने नए दिन का जमकर लुत्फ़ उठाया. गोवा में तो जश्न अब भी जारी है. कोरोना के खतरे को देखते हुए कई जगहों पर पाबंदियां लगा दी गईं, लेकिन गोवा में ऐसा नहीं किया गया. Also Read - Happy New Year 2021 Wishes in Hindi: हिंदी में भेजें ये WhatsApp Messages, SMS, Greetings

गोवा में किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद रात का कर्फ्यू नहीं लगाया है. इसका फायदा उठाते हुए गोवा में हजारों लोग नए साल का स्वागत (Happy New Year 2021) करने के लिए समुद्री तटों पर पहुंच गये. लोग 2020 का अंतिम सूर्यास्त देखने के लिए तटों पर जमा हुए, जिससे उत्तरी गोवा के तटीय क्षेत्रों में यातायात जाम हो गया. उत्तर गोवा में ही कई लोकप्रिय समुद्री तट हैं. Also Read - Happy New Year 2021: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल ने दी दस्तक, जमकर हुई आतिशबाजी, देखें तस्वीरें और VIDEO

रात होते-होते खासी भीड़ जमा हो गई और तटों पर संगीत की आवाज भी तेज होती रही. कई नाइट क्लबों (Night Club) ने पार्टियों का आयोजन किया जो 31 दिसंबर की शाम में शुरू हुई और एक जनवरी की सुबह तक चल रही हैं. लोगों ने इन पार्टियों (Party in Goa) में जमकर मस्ती की. Also Read - New Year 2021: न्यू ईयर की पूर्व संध्या में इन चीजों का सेवन माना जाता है शुभ, नए साल पर खुल जाएगी किस्मत

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करें. गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग ने रात्रि कर्फ्यू का प्रस्ताव दिया था जिसे मुख्यमंत्री ने लागू करने से इनकार कर दिया. स्थानीय गिरजाघरों ने नव वर्ष मनाने के लिए मध्य रात्रि में प्रार्थना सभाएं आयोजित कीं.