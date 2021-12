Happy New Year 2022: देश-दुनिया में नए साल का स्वागत किया जा रहा है. लोग जश्न में डूबे हैं. 2021 को अलविदा कहते हुए लोग उम्मीद कर रहे हैं कि साल 2022 मुश्किलों से छुटकारा दिलाने वाला है. कोरोना (Corona Virus) नाम की वो मुश्किल, जिसने काफी समय से चुनौतियाँ खड़ी की हैं. दुनिया के साथ ही देश के भी अलग-अलग हिस्सों में इसी दुआ के साथ लोग एक-दूसरे को बधाई दे रहे हैं. जश्न मना रहे हैं. हालाँकि देश के अधिकतर राज्यों में सख्ती है. एकत्रित होकर पार्टी करने, घर से बाहर जश्न पर मनाही है, इन सब पाबंदियों के बीच लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं.Also Read - Corona Vaccine की अब तक 145 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं, अभियान जोरों पर

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को बेहतरीन ढंग से सजाया गया. ख़ास अंदाज़ में नए साल का स्वागत किया जा रहा है. हालाँकि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को लेकर सख्ती बरती जा रही है. मुंबई में धारा 144 लगा दी गई थी, ताकि लोग घरों से बाहर निकल सड़कों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर जश्न न मनाएं.

Maharashtra: Mumbai’s Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus illuminated on the eve of #NewYear 2022 pic.twitter.com/8wzttTmq0x — ANI (@ANI) December 31, 2021

संसद भवन को भी नए साल के स्वागत में सजाया गया.

Delhi: North Block, South Block, and Parliament building illuminated on the eve of #NewYear2022 pic.twitter.com/6qBZpkj0pD — ANI (@ANI) December 31, 2021

महाराष्ट्र के मुंबई में बांद्रा वर्ली समुद्री लिंक को सजाया गया. यहां लाइट एंड लेजर शो से नजारा एकदम जगमग हो गया.

#WATCH Light and laser show at Bandra-Worli Sea Link in Mumbai, Maharashtra on the eve of #NewYear pic.twitter.com/hTvarbHpHr — ANI (@ANI) December 31, 2021

गुजरात के कछ और जम्मू कश्मीर के पूँछ में BSF के जवानों ने नए साल का जश्न मनाया.

BSF jawans celebrate on the eve of #NewYear2022 in Kutch, Gujarat pic.twitter.com/gFKPByyC4m — ANI (@ANI) December 31, 2021

प्रदेश के भोपाल में साल की आखिरी संध्या पर लोगों ने लेक व्यू पर जाकर मजे किए. घूमने आए एक व्यक्ति ने बताया, “2021 काफी भयावह था क्योंकि देश में कोरोना की दूसरी लहर से लोग बहुत परेशान हुए थे. मुझे उम्मीद है कि 2022 देश के लिए अच्छा साल साबित होगा.”

ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हारबर से आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत किया गया.

#WATCH Australia welcomes the new year 2022 with spectacular fireworks at Sydney Harbour (Source: Reuters) pic.twitter.com/Y5kPhUqtI6 — ANI (@ANI) December 31, 2021

नॉर्थ कोरिया में टीड़ोंग नदी से आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत किया गया.