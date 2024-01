Hindi India Hindi

Happy New Year Pm Modi Wishes Countrymen New Year 2024

Happy New Year 2024: दुनियाभर में न्यू ईयर का जश्न, PM मोदी ने देशवासियों को दी नए साल की बधाई

दुनियाभर में लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं. पीएम मोदी ने भी सभी को न्यू ईयर की शुभकामनाएं दी.

PM Modi Wishes Happy New Year: दुनियाभर में नए साल की शुरुआत हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी. पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-शानदार 2024 की शुरुआत. यह वर्ष सभी के लिए समृद्धि, शांति और अद्भुत स्वास्थ्य लेकर आए.

पीएम मोदी के साथ ही देश भर के कई नेताओं ने नए साल की बधाई दी. राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ‘नया साल आप सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि की सौगात और भारत में न्याय और मोहब्बत का पैगाम ले कर आए. Wishing everyone a very happy and prosperous New Year 2024.’

Wishing everyone a splendid 2024! May this year bring forth prosperity, peace and wonderful health for all. — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2024

मल्लिकार्जुन खरगे ने दी बधाई

वहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुभकामनाएं देते हुए कहा, ‘इस नए साप पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. साल 2024 वह वर्ष होना चाहिए, जो एक बार फिर गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को आशा और शक्ति वापस दे. यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रत्येक नागरिक के अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़ें और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करें. अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा पवित्र कर्तव्य है. एक बार फिर, सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.’