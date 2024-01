PM मोदी के साथ की सेल्फी Tweet कर बोले Emmanuel Macron- 'आपका साथ खुशी और गौरवान्वित करने वाला है'

Republic Day 2024: फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) 75वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट थे. उन्होंने सभी भारतीयों के गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दीं और कहा कि इस अवसर पर उन्हें भारत के लोगों के बीच होने की खुशी और गर्व है. मैक्रों ने ट्वीट कर कहा, ‘मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी, भारत के नागरिकों!, आपकों गणतंत्र दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. आपका साथ खुशी और गौरवान्वित करने वाला है. आइए इसका जश्न मनाएं!”

अपने पोस्ट के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुरुवार को जयपुर में ली गई एक सेल्फी भी शेयर की. मैक्रों अपने भारत दौरे के तहत गुरुवार दोपहर जयपुर पहुंचे थे. इसके बाद वहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ जयपुर के जंतर मंतर से सांगानेरी गेट तक रोड शो भी किया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्रों को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की प्रतिकृति भी उपहार में दी थी.

My dear friend @NarendraModi,

Indian people,

My warmest wishes on your Republic Day. Happy and proud to be with you.

Let’s celebrate! pic.twitter.com/e5kg1PEc0p

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 26, 2024