HappyDiwali2020: दीपों का त्योहार दिवाली आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दिवाली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. राष्ट्रपति कोविंद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दीवाली के शुभ अवसर पर, मैं सभी देशवासियों और विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरी कामना है कि खुशियों और प्रकाश का यह महापर्व, देश के हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे.

राष्ट्रपति ने अपने अगले ट्वीट में लिखा है कि दीवाली स्‍वच्‍छता का भी उत्‍सव है इसलिए हम प्रदूषण से मुक्‍त, पर्यावरण के अनुकूल और स्‍वच्‍छ दीवाली मनाकर प्रकृति का भी सम्‍मान करें.

Diwali is also a festival of cleanliness, so let us honor mother-nature by celebrating pollution-free, environment friendly and clean Diwali.

— President of India (@rashtrapatibhvn) November 14, 2020