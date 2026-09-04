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2 हजार के डीजल के लिए 5 KM तक घसीटा! पेट्रोल पंप कर्मचारी को SUV ने बनाया निशाना, देखें Video

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Written by: Tanuja Joshi
Published: September 4, 2026, 6:02 PM IST
2 हजार के डीजल के लिए 5 KM तक घसीटा! पेट्रोल पंप कर्मचारी को SUV ने बनाया निशाना, देखें Video

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में डीजल के 2 हजार रुपये का भुगतान किए बिना भागने की कोशिश कर रही SUV को रोकना पेट्रोल पंप कर्मचारी को भारी पड़ा. कर्मचारी वाहन में फंस गया और करीब पांच किलोमीटर तक घिसटता रहा. पुलिस ने केस दर्ज किया.

उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां डीजल के करीब 2 हजार रुपये का भुगतान किए बिना पेट्रोल पंप से निकलने की कोशिश कर रहे SUV सवार लोगों को रोकना एक कर्मचारी को भारी पड़ गया. आरोप है कि वाहन आगे बढ़ा तो कर्मचारी उसमें फंस गया और करीब पांच किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा गया.

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घटना 2 सितंबर की देर रात की बताई जा रही है. इसका CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फुटेज में हाईवे किनारे स्थित पेट्रोल पंप पर एक काली Scorpio SUV दिखाई देती है. वाहन में मौजूद लोगों और पंप कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता नजर आता है.

पैसे दिए बिना निकलने लगी SUV

CCTV में दिखाई दे रहा है कि SUV में डीजल भरने के बाद स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो जाती है. पंप कर्मचारी वाहन के पास खड़े होकर भुगतान लेने की कोशिश करते दिखाई देते हैं. इसी दौरान SUV धीरे-धीरे पंप से बाहर निकलने लगती है.

कर्मचारी कथित तौर पर वाहन को रोकने की कोशिश करता है. लेकिन SUV रुकने के बजाय सड़क की तरफ बढ़ जाती है. इसी दौरान कर्मचारी वाहन के साथ फंस जाता है. इसके बाद चालक SUV की रफ्तार बढ़ा देता है और कर्मचारी उसके साथ सड़क पर घिसटता चला जाता है.

वीडियो में एक दूसरा कर्मचारी भी SUV के पीछे भागता नजर आता है. ऐसा लगता है कि वह अपने साथी को वाहन से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन तेज रफ्तार SUV कुछ दूर निकल जाती है और पीछा कर रहा कर्मचारी भी उसे रोक नहीं पाता.

करीब 5 किलोमीटर तक घसीटा

बताया जा रहा है कि वाहन कर्मचारी को लगभग पांच किलोमीटर तक घसीटता रहा. आखिरकार वह वाहन से अलग होकर सड़क पर गिर गया. इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल कर्मचारी के पास पहुंचकर उसकी मदद करने की कोशिश की.

बाद के CCTV फुटेज में घटनास्थल के आसपास लोगों की भीड़ जमा दिखाई देती है. लोग घायल कर्मचारी को संभालते और उसकी मदद करते नजर आते हैं. घटना के बाद पेट्रोल पंप पर भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का मामला

यह पूरा मामला हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. घटना सामने आने के बाद पुलिस ने SUV में सवार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस अब CCTV फुटेज और घटना से जुड़े दूसरे सुरागों की मदद से वाहन और उसमें मौजूद लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों की तलाश जारी है.

वायरल CCTV ने बढ़ाई चिंता

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है. फुटेज में जिस तरह वाहन कर्मचारी को अपने साथ घसीटता हुआ आगे बढ़ता दिखाई देता है, उससे घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

हालांकि घटना की पूरी तस्वीर पुलिस जांच के बाद ही साफ होगी. यह भी जांच का विषय है कि पंप पर विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और वाहन में मौजूद लोगों की भूमिका क्या थी.

पुलिस मामले में शामिल लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है. जांच पूरी होने के बाद घटना की पूरी कड़ी और आरोपियों के खिलाफ लगने वाली धाराओं की स्थिति स्पष्ट होगी.

फिलहाल, इस घटना ने एक बार फिर पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. कुछ हजार रुपये के कथित विवाद ने एक कर्मचारी की जान को गंभीर खतरे में डाल दिया और वह कई किलोमीटर तक सड़क पर घिसटता रहा.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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