2nd August Special: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज मंगलवार को अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की प्रोफाइल फोटो बदल ली. पीएम मोदी के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर अब उनकी तस्वीर की जगह तिरंगा लगा नजर आ रहा है. अब से कुछ देर पहले उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है. उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्व (Azadi Ka Amrit Mahotsav) के तहत 13 से 15 अगस्त तक स्पेशल मूवमेंट 'हर घर तिरंगा' का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने देशवासियों से अपील की इस अवसर पर अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं.

पीएम मोदी ने देशवासियों को सुझाव दिया कि सभी दो अगस्त से 15 अगस्त तक सभी भारतीय अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर पर तिरंगा लगा सकते हैं. पीएम मोदी की अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर बदल ली है.

मालूम हो कि पीएम मोदी ने बीते रविवार को भी लोगों से दो अगस्त से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे को प्रोफाइल पिक्चर के रूप में लगाने का सुझाव दिया. अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, 'मेरा एक सुझाव है कि 2 से 15 अगस्त तक, हम सभी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं.' उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत 13-15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

मोदी ने कहा, ‘इस आंदोलन का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने आवास पर तिरंगा फहराएं या अपने घर को इससे सजाएं. तिरंगा हमें जोड़ता है, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है.’ प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से भी विशेष संबंध है.

पीएम मोदी ने कहा, ‘दो अगस्त को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया जी (Pingali Venkayya) की जयंती है. मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए, मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा. तिरंगे को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.’

It is a special 2nd August today! At a time when we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav, our nation is all set for #HarGharTiranga, a collective movement to celebrate our Tricolour. I have changed the DP on my social media pages and urge you all to do the same. pic.twitter.com/y9ljGmtZMk

— Narendra Modi (@narendramodi) August 2, 2022