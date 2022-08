Har Ghar Tiranga: आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान आज से शुरू हो गया है. यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा. केंद्र सरकार ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने या प्रदर्शित करने का आग्रह किया है.Also Read - RSS ने अपने सोशल मीडिया खातों की ‘प्रोफाइल’ बदलकर तिरंगा लगाया, विपक्ष ने उठाए थे सवाल

देश का हर नागरिक, हर निजी संगठन या एक शैक्षणिक संस्थान सभी दिनों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है या प्रदर्शित कर सकता है. राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन के समय पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है. सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है ताकि तिरंगे को खुले में और अलग-अलग घरों या इमारतों में दिन-रात प्रदर्शित किया जा सके.

#WATCH | #HarGharTiranga campaign by Indo-Tibetan Border Police (ITBP) personnel at 14,000 ft altitude in Uttarakhand.

(Video Source: ITBP) pic.twitter.com/AdYCBURbLE

— ANI (@ANI) August 13, 2022