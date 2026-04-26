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Harbhajan Raghav Chadha And All 7 Mp Who Switched Aap To Bjp Gets Central Crpf Security By Home Ministry

पंजाब सरकार ने हटाई तो गृह मंत्रालय ने दी CRPF सुरक्षा, हरभजन समेत आप से भाजपा में आए सभी 7 सांसदों को मिली केंद्रीय सिक्यूरिटी

दिल्ली और पंजाब में हरभजन सिंह के घर के बाहर CRPF के जवानों को तैनात किया गया है. हरभजन सिंह उन सात सांसदों में से एक हैं जिन्होंने पाला बदलकर BJP का दामन थाम लिया था.

(फोटो क्रेडिट- IANS)

Harbhajan Singh gets CRPF security: आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में हरभजन सिंह के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था. आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद पंजाब सरकार द्वारा हरभजन सिंह को मुहैया कराई गई सुरक्षा भी हटा ली थी. आप समर्थकों ने हरभजन के घर के बाहर ‘गद्दार’ लिख दिया था. अब इन मामलों को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरभजन सिंह समेत आप के सभी बागी नेताओं को CRPF की सुरक्षा प्रदान की है. हरभजन सिंह को आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब से राज्यसभा में भेजा था. पंजाब सरकार ने हरभजन को जेड प्लस सुरक्षा भी दी थी.

केंद्रीय सुरक्षा घेरे में रहेंगे आप से भाजपा में आए सांसद

दिल्ली और पंजाब में हरभजन सिंह के घर के बाहर CRPF के जवानों को तैनात किया गया है. हरभजन सिंह उन सात सांसदों में से एक हैं जिन्होंने पाला बदलकर BJP का दामन थाम लिया था. शुक्रवार, 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्य सभा सांसद हरभजन सिंह और राघव चड्ढा समेत 7 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया था.

इन सभी नेताओं को मिली केंद्रीय सुरक्षा

AAP के सात राज्यसभा सांसदों—राघव चड्ढा, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, अशोक मित्तल और विक्रम साहनी को केंद्रीय सुरक्षा मिली है. ये सभी सांसद अब भाजपा में शामिल हो गए हैं. इन नेताओं के आम आदमी पार्टी छोड़ने की खबर बाहर आते ही आप कार्यकर्ता भड़क गए. आम आदमी पार्टी के राज्य सभा में 10 सांसद थे जिसमें से अब 7 भाजपा के साथ हैं. यह रविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

आप से भाजपा में आए विक्रमजीत सिंह साहनी ने भगवंत मान को दिया जवाब

आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जवाब दिया है. साहनी ने कहा है कि पंजाब और पंजाब के लोगों के साथ उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की है. वे हमेशा पंजाबियों के लिए काम करते रहेंगे. विक्रमजीत सिंह साहनी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि गंभीरता से विचारने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पंजाब और उसकी पहचान के लिए भाजपा ही एकमात्र समाधान है.

आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद राघव चड्ढा ने क्या कहा?

आम आदमी पार्टी (आप) छोड़ने के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि हर ईमानदार व्यक्ति को लगता है कि आम आदमी पार्टी में अब काम करने के लिए कोई जगह नहीं बची है. अब यह पार्टी एक बहुत ही गलत रास्ते पर जा रही है. अब कोई भी इसके साथ जुड़ा रहना नहीं चाहता.

उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर का संविधान ताकत देता है कि अगर पार्टी भ्रष्टाचार के रास्ते पर चली गई तो अधिकांश सांसद पार्टी से अलग हो सकते हैं. सात सांसद मिलकर आप को त्याग रहे हैं, क्योंकि पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही है. राघव चड्ढा ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग डर की वजह से पार्टी से चले गए, वे गलत हैं. हम डरकर नहीं गए, दुखी होकर गए हैं.

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