National Emblem Row: राष्ट्रीय प्रतीक ‘अशोक स्तंभ’ (National Emblem) को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने विपक्ष पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि अगर सारनाथ स्थित राष्ट्रीय प्रतीक के आकार को बढ़ाया जाए या नए संसद भवन पर बने प्रतीक (Ashoka Pillars of Ashoka) के आकार को छोटा किया जाए, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा. उन्होंने कहा कि ‘सारनाथ स्थित मूल प्रतीक 1.6 मीटर ऊंचा है, जबकि नए संसद भवन के ऊपर बना प्रतीक विशाल और 6.5 मीटर ऊंचा है.’Also Read - 'थोड़ा वजन कम करो', बिहार दौरे पर PM मोदी ने दी तेजस्वी को सलाह- जानें कैसा था RJD नेता का रिएक्शन

Sense of proportion & perspective.

Beauty is famously regarded as lying in the eyes of the beholder.

So is the case with calm & anger.

The original #Sarnath #Emblem is 1.6 mtr high whereas the emblem on the top of the #NewParliamentBuilding is huge at 6.5 mtrs height. pic.twitter.com/JsAEUSrjtR

