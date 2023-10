आतंकवादी था Hardeep Singh Nijjar, ये रहे सबूत; आंख खोलकर देख लें Justin Trudeau

Canada के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर (Khalistani Terrorist Hardeep Singh Nijjar) को लेकर भारत से पंगा लिया. उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर को अपना नागरिक बताया और उसकी हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया. जबकि भारत ने कनाडा को उसके आतंकवादी होने के सुबूत भी दिए थे. इसके अलावा भारत ने स्पष्ट कर दिया कि निज्जर की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है. इस एक मुद्दे को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में दरार आ गई. यहां तक कि ट्रूडो ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को अपने पक्ष में लेने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने भी खुलकर ट्रूडो का समर्थन नहीं किया. अब एक बार फिर निज्जर के आतंकवादी होने के सुबूत सामने आए हैं, उम्मीद है कि ट्रूडो की नजर इस पर जरूर जाएगी.

हरदीप सिंह निज्जर के समर्थकों ने एक पोस्टर में उसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) का सदस्य बताया है. यह पोस्टर भारत में नहीं बल्कि कनाडा के ही एक गुरुद्वारे में लगाया गया है. इसको लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है, जिसमें कनाडाई पत्रकार डेनियल बोर्डमेन सहित कई सोशल मीडिया कमेंटेटर कह रहे हैं कि निज्जर के समर्थकों ने ही उसे खालिस्तान टाइगर फोर्स का सदस्य बताया है. इसके साथ ही वह कह रहे हैं कि इस व्यक्ति के लिए कनाडा ने भारत के साथ राजनयिक युद्ध (Diplomatic War) छेड़ रखा है.

उन्होंने कहा, हरदीप सिंह निज्जर के समर्थक उसे खालिस्तान टाइगर फोर्स का सदस्य बता रहे हैं, जो खालिस्तान मूवमेंट नाम के आतंकवादी गुट से जुड़ा है. यह आतंकवादी गुट भारत में प्रतिबंधित है.

Nothing to see here…

Just supporters of Hardeep Singh Nijjar describing him as a member of the Khalistan Tiger Force (KTF), a group described on Wikipedia as a "militant faction of the Khalistani movement" and listed as a terrorist organization in India. pic.twitter.com/H9Anxgfoeb

— Daniel Bordman (@Ranting4Canada) October 4, 2023