Govt On Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है. बीते 15 दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों (Petrol Diesel Price) में करीब 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. मंगलवार को भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया. 22 मार्च से अब तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 9.20 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है. कीमत बढ़ने के बाद मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल 104.61 रुपये और डीजल 95.87 रुपये प्रति लीटर हो गई है. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) का बयान आया है.Also Read - Petrol-Diesel Price: आज फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, 80 पैसे का इजाफा; 15 दिन में 9 रुपये से ज्यादा बढ़े दाम

Fuel prices hiked in India are 1/10th of prices hiked in other countries. Comparing gasoline (petrol) prices between Apr 2021 & Mar 22, the prices in US have increased by 51%, Canada 52%, Germany 55%, UK 55%, France 50%, Spain 58% but in India 5%: Union Min HS Puri in Lok Sabha pic.twitter.com/GqkmtO4bQs

