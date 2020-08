नई दिल्ली: नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोझिकोड विमान हादसे पर कांग्रेस सांसदों के अनेक ट्वीट पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए सोमवार को कहा कि कोझिकोड हवाईअड्डे पर अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के दिशानिर्देशानुसार रनवे और सुरक्षित क्षेत्र हैं. पुरी ने कहा, ‘‘कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने तथ्यों को पूरी तरह जाने बिना उत्साह में आकर ट्वीट किया.’’ Also Read - बाढ़ स्थिति की समीक्षा के लिए छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक, कई मंत्री भी रहे मौजूद

उन्होंने ट्वीट में कहा, ‘‘सांसद रवनीत बिट्टू को एक नैरो बॉडी विमान और एक वाइड बॉडी विमान के बीच अंतर नहीं पता, फिर भी उन्होंने इस विषय के विशेषज्ञ की तरह ट्वीट किया. उन्होंने अपने ट्वीट को हटाकर अच्छा किया.’’ Also Read - कोझिकोड विमान दुर्घटना में घायल 56 यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी मिली: एयर इंडिया एक्सप्रेस

लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने आठ अगस्त को ट्विटर पर आरोप लगाया था, ‘‘कोझिकोड हवाईअड्डे पर वाइड बॉडी विमान के उतरने पर 2015 में लगी रोक और अनेक चेतावनियों के बावजूद हरदीप सिंह पुरी ने जुलाई 2019 में पाबंदी हटा दी और उसके नतीजतन ऐसा जानलेवा हादसा हुआ और लोगों की जान गयी.’’ Also Read - Flood in Kerala: भीषण त्रासदी से भगवान का घर केरल हो रहा तबाह, लगातार तीसरे साल भीषण त्रासदी की मार झेल रहा राज्य

A fact check is recommended for individuals who for sake of media attention have made several statements on the Kozhikode tragedy in which 18 precious human lives were lost. These not just bordered on the irresponsible but were perhaps deliberately designed to be mischievous. pic.twitter.com/f15z1s1eYJ

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 10, 2020