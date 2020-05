नई दिल्लीः देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का सामान्य कामों से लेकर लोगों की आवाजाही तक पर असर देखा गया. इस बीच घरेलू उड़ानें (Domestic Flight Service) भी बुरी तरह प्रभावित रहीं. ऐसे में नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने देश में घरेलू उड़ानों पर बात करते हुए कहा है कि, घरेलू उड़ानों को सामान्य स्थिति में आने में करीब 6 महीने मतलब दीवाली तक का समय लग सकता है. Also Read - कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में कंटेनमेंट जोन में इजाफा, 100 के पार पहुंची संख्या

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि, ‘देश में घरेलू उड़ानों को सामान्य रूप में आने में दीवाली तक का समय लग सकता है, क्योंकि COVID-19 से देश को बचाने के लिए अभी सुरक्षित यात्रा ज्यादा जरूरी है.’ Also Read - लेह से रांची पहुंचे 60 प्रवासी मजदूर, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने हवाई अड्डे पर किया स्वागत

एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ‘दीवाली तक हमारी सभी 650 फ्लाइट शुरू कर दी जाएंगी. देश में कोरोना वायरस से रिकवरी अन्य देश की तुलना में कहीं ज्यादा है. विमानन क्षेत्र तेजी से इस हानि से उबर जाएगा क्योंकि देश में एक विशाल कैप्टिव बाजार है और यात्रियों को फिर से यात्रा शुरू करने की आवश्यकता महसूस होगी.’ बता दें इससे पहले पुरी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने वर्तमान में विमान सेवा से यात्रा कर रहे यात्रियों का जिक्र किया था. Also Read - लॉकडाउन में करिश्मा तन्ना को हो गया है प्यार, खुशी से हो रही हैं पागल

Our airports are abuzz again.

Figures for domestic flights for 28th May 2020 till 2359 hrs.

Day 4

Departures 494

38,078 passengers handled.

Arrivals 493

38,389 passengers handled.

Total movements 987 with 76,467 passenger footfalls at airports.

Total number of flyers 38,078 pic.twitter.com/Uio5WvrAi1

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) May 29, 2020