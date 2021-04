Haridwar MahaKumbh 2021: कोरोना संक्रमण की खौफनाक दूसरी लहर के बीच हरिद्वार में हो रहे महाकुंभ में बैसाखी के मौके पर आज जारी तीसरे शाही स्नान में साधु-संत गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो में दिख रही भीड़ से कोरोना के संक्रमण के फैलने का डर सता रहा है. बता दें कि आज सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा के साधुओं ने हर की पौड़ी में बैसाखी के मौके पर गंगा स्नान किया. इसके बाद सभी अखाड़ों के साधु-संत बारी-बारी से गंगा में डुबकी लगाएंगे. Also Read - CoronaVirus Latest Update 14 April 2021: बीते 24 घंटे में कोरोना विस्फोट, Railway ने की है ये अपील, देखें VIDEO

इससे पहले सोमवती अमावस्या के मौके पर लगी भीड़ के बाद 102 तीर्थयात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. इसके बावजूद आज भी शाही स्नान के दौरान कोरोना को लेकर लोगों या साधु-संतों के बीच कोई डर नहीं दिख रहा है. इस अवसर पर लगी भीड़ की डरावनी तस्वीरें दिख रही हैं. Also Read - Covid-19 In India: लौट रहे प्रवासी श्रमिकों का छलका दर्द-याद हैं परेशानियां, यहां हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे...

कुंभ मेला के आईजी संजय गुंजयाल ने बताया, ‘बैसाखी का स्नान 4 शाही स्नान और कुंभ के सभी 11 स्नानों में से सबसे बड़ा माना जाता है. ऐसे में 2010 में यहां 1.70 करोड़ लोग आए थे जैसा कि सैटेलाइट इमेज के जरिए कैप्चर किया गया था, इस साल बैसाखी स्नान के लिए 6 लाख लोग यहां मौजूद हैं, जो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं.’ Also Read - UP Panchayat Election 2021: यूपी पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी- कोरोना से बचाना है, चुनाव भी कराना है

#WATCH | Sadhus of Niranjani Akhara participate in third ‘shahi snan’ at Har ki Pauri ghat in Uttarakhand’s Haridwar #MahaKumbh pic.twitter.com/HAZmGgdiq7

— ANI (@ANI) April 14, 2021