बिरयानी नहीं ठेलों पर लिखें वेज पुलाव, उत्तराखंड के इस शहर में खाने के स्टीकर को लेकर उठे सवाल

Veg Biryani Vs Veg Pulao: हरिद्वार में वेज बिरयानी के नाम को लेकर नया विवाद शुरू हुआ. साधु-संतों ने दुकानों और ठेलों पर वेज पुलाव के पोस्टर लगाकर नाम बदलने की अपील की.

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Veg Biryani Row (Image AI)

Veg Biryani Vs Veg Pulao: हरिद्वार में इन दिनों खाने के नाम को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है. तीर्थनगरी में कुछ साधु-संतों और धार्मिक संगठनों ने ‘वेज बिरयानी’ शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है. इसी को लेकर शनिवार को अखंड परशुराम अखाड़े के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया. इस दौरान कई दुकानों और ठेलों पर लगे ‘वेज बिरयानी’ के बोर्डों पर ‘वेज पुलाव’ के पोस्टर लगाए गए. संतों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी व्यापारी का विरोध करना नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखना है.

संतों ने दुकानदारों से की नाम बदलने की अपील

Economic Times की एक रिपोर्ट के अनुसार, अभियान के दौरान संगठन के सदस्य अलग-अलग दुकानों और ठेलों तक पहुंचे. उन्होंने दुकानदारों से ‘हैदराबादी बिरयानी’ और ‘वेज बिरयानी’ जैसे नाम हटाने का अनुरोध किया. कई जगहों पर ‘वेज पुलाव’ लिखे स्टिकर भी लगाए गए. संतों का कहना है कि हरिद्वार जैसी धार्मिक नगरी में ऐसे नामों की जगह स्थानीय और पारंपरिक नामों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. उन्होंने दुकानदारों से सहयोग की अपील भी की.

सावन और कुंभ मेले से पहले तेज हुई मुहिम

अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि हरिद्वार देवभूमि है और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं. उनके अनुसार जल्द ही सावन मेला, कुंभ और अन्य बड़े धार्मिक आयोजन होने वाले हैं. ऐसे में शहर की धार्मिक पहचान को बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने प्रशासन से भी इस अभियान में सहयोग करने और ऐसे बोर्ड हटाने की मांग की है जिन पर ‘वेज बिरयानी’ लिखा हुआ है.

छह किलोमीटर क्षेत्र में चलेगा अभियान

स्वामी कार्तिक गिरी ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. उनका कहना है कि मायापुर क्षेत्र सहित करीब छह किलोमीटर के दायरे में जहां भी ‘बिरयानी’ शब्द दिखाई देगा, वहां लोगों को समझाकर नाम बदलने की अपील की जाएगी. उन्होंने कहा कि कई दुकानदारों ने उनकी बात मान ली है और वे इसे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं. संत समाज का कहना है कि यह केवल सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा मुद्दा है.

समाज में गलत संदेश जाने की जताई चिंता

पंडित पवन कृष्ण शास्त्री का कहना है कि हरिद्वार देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है. यहां से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे तीर्थों की यात्रा भी जुड़ी हुई है. उनका मानना है कि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच ‘वेज बिरयानी’ जैसे नाम गलत संदेश दे सकते हैं. इसी वजह से वे ‘वेज पुलाव’ नाम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की मांग कर रहे हैं. फिलहाल इस मुद्दे को लेकर शहर में चर्चा तेज हो गई है और लोगों की अलग-अलग राय सामने आ रही है.