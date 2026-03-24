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Harish Rana Died In Delhi Aiims India First Person To Be Allowed Passive Euthanasia

13 साल के दर्द के बाद मिली मुक्ति... दिल्ली AIIMS में हरीश राणा ने ली आखिरी सांस, झकझोर देगी कहानी

हरीश राणा (Harish Rana) 13 साल से कोमा जैसी हालत में थे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसके बाद AIIMS में मेडिकल प्रक्रिया के तहत जीवन रक्षक सपोर्ट हटाया गया और उन्होंने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली.

Harish Rana Death: भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का 13 साल से ज्यादा समय तक कोमा में रहने के बाद एम्स-दिल्ली में मंगलवार (24, मार्च 2026) को निधन हो गया. हरीश पिछले 13 सालों से एक वेजिटेटिव स्टेट में थे.

दरअसल, वह साल 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी (Panjab University) में पढ़ाई करने गए थे. इस दौरान हुए एक हादसे में उन्हें गंभीर सिर की चोट लगी थी. इसके बाद से वह सामान्य जीवन में वापस नहीं लौट पाए और ऑक्सीजन सपोर्ट पर निर्भर थे. लंबे समय तक इस स्थिति में रहने के बाद, परिवार और विशेषज्ञों की सलाह पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी. कोर्ट ने निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया मानवीय गरिमा और मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत ही पूरी की जाए.