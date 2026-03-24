  • Hindi
  • India Hindi
  • Harish Rana Died In Delhi Aiims India First Person To Be Allowed Passive Euthanasia

13 साल के दर्द के बाद मिली मुक्ति... दिल्ली AIIMS में हरीश राणा ने ली आखिरी सांस, झकझोर देगी कहानी

हरीश राणा (Harish Rana) 13 साल से कोमा जैसी हालत में थे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसके बाद AIIMS में मेडिकल प्रक्रिया के तहत जीवन रक्षक सपोर्ट हटाया गया और उन्होंने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली.

Published date india.com Published: March 24, 2026 5:47 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
13 साल के दर्द के बाद मिली मुक्ति... दिल्ली AIIMS में हरीश राणा ने ली आखिरी सांस, झकझोर देगी कहानी

Harish Rana Death: भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का 13 साल से ज्यादा समय तक कोमा में रहने के बाद एम्स-दिल्ली में मंगलवार (24, मार्च 2026) को निधन हो गया. हरीश पिछले 13 सालों से एक वेजिटेटिव स्टेट में थे.

दरअसल, वह साल 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी (Panjab University) में पढ़ाई करने गए थे. इस दौरान हुए एक हादसे में उन्हें गंभीर सिर की चोट लगी थी. इसके बाद से वह सामान्य जीवन में वापस नहीं लौट पाए और ऑक्सीजन सपोर्ट पर निर्भर थे. लंबे समय तक इस स्थिति में रहने के बाद, परिवार और विशेषज्ञों की सलाह पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी. कोर्ट ने निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया मानवीय गरिमा और मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत ही पूरी की जाए.

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.