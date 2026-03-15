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‘सबसे माफी मांगते हुए जाओ…’ हरीश राणा को दी जा रही है अंतिम विदाई, VIDEO देख रो पड़े लोग

Harish Rana Viral Video: गाजियाबाद के हरीश राणा केस में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी. ऐसे में अब उन्हें दुनिया से विदा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है.

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Harish Rana Viral Video: हर इंसान अपनी जिंदगी से प्यार करता है और हर पल जीना चाहता है. लेकिन गाजियाबाद के हरीश राणा की कहानी अलग और बेहद भावुक है. लंबे समय से बिस्तर पर पड़े हरीश अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं. उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी दुनिया से विदाई की तैयारी दिखाई देती है. इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग भावुक हो गए हैं और उनकी कहानी पर चर्चा हो रही है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई प्रक्रिया

हरीश राणा को उनके घर से दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. यहां डॉक्टरों की एक खास टीम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया पूरी कर रही है. हरीश करीब 13 साल से अचेत अवस्था में थे और डॉक्टरों का कहना था कि उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची है. मेडिकल रिपोर्ट और हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया. अदालत ने निर्देश दिया कि एम्स में सम्मानजनक तरीके से उनके जीवन के अंतिम चरण की चिकित्सा प्रक्रिया पूरी की जाए.

देखें वीडियो:

A final farewell to Harish Rana, who had been in a coma in Ghaziabad for 13 years!

Harish has now arrived at AIIMS Delhi Here, his life support systems will be withdrawnand he will be granted the right to a dignified death. In this entire country, no one was able to cure Harish. pic.twitter.com/yE2jA3x9ND — Ankur Shukla (@AnkurSh50380788) March 15, 2026

क्या होता है पैसिव यूथेनेशिया?

पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है कि किसी गंभीर और असाध्य बीमारी से जूझ रहे मरीज के जीवनरक्षक इलाज को धीरे-धीरे हटा दिया जाता है. जब डॉक्टरों को लगता है कि मरीज के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है और वह लंबे समय से दर्द में है, तब इस प्रक्रिया पर विचार किया जाता है. इसमें मरीज को किसी तरह की नई दवा या इलाज नहीं दिया जाता, बल्कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाकर उसे प्राकृतिक तरीके से जीवन के अंतिम चरण तक जाने दिया जाता है. भारत में यह प्रक्रिया सख्त कानूनी नियमों के तहत ही की जाती है.

वायरल वीडियो ने लोगों को कर दिया भावुक

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा करीब 22 सेकेंड का वीडियो लोगों को भावुक कर रहा है. वीडियो में हरीश राणा अस्पताल के बिस्तर पर लेटे दिखाई देते हैं और उनकी नजरें ऊपर की ओर टिकी रहती हैं. उनके चेहरे पर उदासी के साथ एक अजीब सी शांति भी नजर आती है. वीडियो में एक महिला उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाती है और उनका सिर सहलाती है. वह धीरे से कहती है, “सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए अब जाओ.” यह दृश्य देखकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं.

13 साल पहले हादसे से बदल गई जिंदगी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरीश राणा करीब 13 साल पहले चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान एक हादसे का शिकार हो गए थे. बताया जाता है कि वह हॉस्टल की इमारत से गिर गए थे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और वह कोमा जैसी स्थिति में चले गए. लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उनके शरीर में कई और समस्याएं भी हो गईं. परिवार ने सालों तक उनकी देखभाल की, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कहा कि उनके ठीक होने की संभावना बहुत कम है. आखिरकार परिवार ने अदालत से इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दे दी.

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