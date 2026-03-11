  • Hindi
  • India Hindi
  • Harish Rana Passive Euthanasia Case Supreme Court Approves Euthanasia For Harish Rana Who Was In A Coma For 13 Years

Harish Rana Passive Euthanasia: हरीश राणा की पैसिव 'इच्छामृत्यु' को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, 13 साल से कोमा में था

हरीश के माता-पिता अशोक राणा और निर्मला राणा ने कई वर्षों से उनके दर्द और लंबे समय से चली आ रही पीड़ा को देखते हुए पैसिव इच्छामृत्यु की मांग की.

Published date india.com Updated: March 11, 2026 11:30 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
Harish Rana Passive Euthanasia: हरीश राणा की पैसिव 'इच्छामृत्यु' को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, 13 साल से कोमा में था

11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के हरीश राणा के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उनके परिवार की याचिका पर पैसिव इच्छामृत्यु (passive euthanasia) को मंजूरी दे दी है, यानी उनके life support को हटाने की अनुमति प्रदान की गई है. यह भारत में 2018 के कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया फैसले के बाद पहला ऐसा मामला है जहां सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए पैसिव इच्छामृत्यु की स्पष्ट अनुमति दी है. कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) फैसले में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी. जानिए हरीश के बारे में-

  • हरीश राणा का बैकग्राउंडहरीश राणा (उम्र लगभग 31-32 वर्ष) 2013 में एक दुर्घटना में चौथी मंजिल से गिर गए थे.
  • इस हादसे में उन्हें गंभीर सिर की चोट आई, जिसके कारण वे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट (permanent vegetative state) में चले गए.
  • वे 13 वर्षों से अधिक समय (2013 से अब तक) से कोमा/अचेत अवस्था में बिस्तर पर हैं.
    उनकी स्थिति में 100% क्वाड्रिप्लेजिया (quadriplegia) और पूर्ण दिव्यांगता है.
  • वे सांस लेने, खाने और अन्य सभी बेसिक जरूरतों के लिए लाइफ सपोर्ट मशीनों और निरंतर मेडिकल केयर पर निर्भर हैं.
  • मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी स्थिति irreversible है और ठीक होने की कोई संभावना नहीं बची है.

हरीश के माता-पिता अशोक राणा और निर्मला राणा ने कई वर्षों से उनके दर्द और लंबे समय से चली आ रही पीड़ा को देखते हुए पैसिव इच्छामृत्यु की मांग की.

  • अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत गरिमा के साथ मरने का अधिकार (right to die with dignity) को मान्यता दी गई है, लेकिन केवल पैसिव रूप में.
  • पैसिव इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) और एक्टिव इच्छामृत्यु (Active Euthanasia) में मुख्य अंतर यह है कि एक में मौत को प्राकृतिक रूप से होने दिया जाता है, जबकि दूसरे में मौत को जानबूझकर किसी क्रिया से लाया जाता है.

जब हरीश के माता-पिता ने लंबे समय से चली आ रही पीड़ा को देखते हुए पैसिव इच्छामृत्यु की मांग की तो उनका कहना था कि लाइफ सपोर्ट सिर्फ मृत्यु को टाल रहा है, जीवन नहीं दे रहा. इलाज पर भारी खर्च और भावनात्मक थकान के कारण परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

11 मार्च 2026 का फैसला

  • जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला पढ़ा.
  • कोर्ट ने लाइफ-सस्टेनिंग ट्रीटमेंट वापस लेने/हटाने की अनुमति दी.
  • प्रक्रिया को गरिमापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया.
  • दिल्ली के AIIMS को हरीश को एडमिट करने और पैलिएटिव केयर यूनिट में यह प्रक्रिया संचालित करने का आदेश दिया.
  • कोर्ट ने 2018 और 2023 के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया, जिसमें मेडिकल बोर्ड की राय, परिवार की सहमति आदि शामिल हैं.
  • कई रिपोर्ट्स में इसे “गरिमा के साथ मरने के अधिकार” पर ऐतिहासिक कदम बताया गया है.

महत्वपूर्ण बातें

  • भारत में एक्टिव इच्छामृत्यु (दवा देकर मौत देना) अभी भी अवैध है.
  • लेकिन पैसिव इच्छामृत्यु (लाइफ सपोर्ट हटाना) को 2018 में वैध बनाया गया था, और 2023 में लिविंग विल के नियम आसान किए गए थे.

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.