उत्तराखंड, Delhi, Harish Rawat, Congress, Uttarakhand Assembly Election 2022: उत्तराखंड (Uttarakhand) के पूर्व मुख्यमंत्री (ex CM) हरीश रावत (Harish Rawat) आखिर एक बार फिर से कांग्रेस के लिए कदम- कदम बढ़ाए जाने और कांग्रेस के गीत गाने को तैयार हो गए हैं. दिल्‍ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उत्‍तराखंड के पार्टी के नेताओं से उनके निवास पर मुलाकात करने के बाद हरीश रावत ने कहा, कदम, कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गए जा… (Kadam, kadam badhaye ja, Congress ke geet gaye ja) उत्‍तराखंड में चुनाव का चेहरा मैं होऊंगा (I will be the face of election campaigning in Uttarakhand) .

हरीश रावत ने कहा, ये जिंदगी के उत्तराखंड के वास्ते, उत्तराखंड पर लुटाए जा. हम कांग्रेस के गीत गाएंगे और उत्तराखंड पर जिंदगी लुटाएंगे. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का चेहरा मैं रहूंगा. उत्तराखंड चुनाव के मद्देनजर हमारे नेता राहुल गांधी के साथ सभी की बैठक हुई थी, इसमें तय हुआ कि आगामी चुनाव में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत होंगे.

“Kadam, kadam badhaye ja, Congress ke geet gaye ja…I will be the face of election campaigning in Uttarakhand,” says Congress leader Harish Rawat after meeting of Uttarakhand Congress leaders with the party leadership at Rahul Gandhi’s residence in Delhi pic.twitter.com/cLJqr170uT — ANI (@ANI) December 24, 2021



सीएम के सवाल पर रावत ने कहा कि कांग्रेस में एक विशेषाधिकार हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास रहा है और कांग्रेस प्रेसिडेंट बाद में नेता तय करते हैं. चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा. जो समस्‍याएं थीं, वो अब दूर हो गई हैं. कांग्रेस में ऑल इज वेल है, भाजपा पहले अपना घर देखे. राष्ट्रीय नेतृत्‍व से निर्देश मिलने के बाद तमाम बातों का निवारण हो गया है.

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान को लेकर खड़े हुए विवाद की पृष्ठभूमि में कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश के अपने वरिष्ठ नेताओं को शुक्रवार को दिल्ली बुलाया था.

जिन नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था उनमें खुद हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोडियाल, विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय शामिल रहे. उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया था, कांग्रेस नेतृत्व की ओर से प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को शुक्रवार सुबह 10 बजे तक दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया है.

बता दें कि उत्तराखंड में 2022 की शुरूआत में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने बीते 21 दिसंबर को को संगठन पर उनके साथ असहयोग करने का आरोप लगाया था. इससे कांग्रेस पार्टी के समक्ष नया संकट पैदा हो गया था. कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी स्थिति पर चिंता जताई थी. इसके बाद रावत से पार्टी नेतृत्‍व ने उन्‍हें दिल्‍ली में मीटिंग के लिए बुलाया था. कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और सीनियर नेताओं ने भी इस पर बैठक की थी.

रावत ने ट्वीट में कहा था कि सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं और जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ—पांव बांध रहे हैं. मन में बहुत बार विचार आता है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है.”

हालांकि, रावत ने कहा था कि फिर उनके मन के एक कोने से आवाज उठ रही है कि “न दैन्यं न पलायनम्.” उन्होंने कहा, ”बड़ी उपापोह की स्थिति में हूं, नया साल शायद रास्ता दिखा दे. मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे.”