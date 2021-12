Harish Rawat Tweet: उत्‍तराखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता (Uttarakhand Congress leader) हरीश रावत (Harish Rawat) ने आज बुधवार को टि्वटर पर कुछ ट्वीट किए. उनके ट्वीट आते ही राज्‍य की सियासत में तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगी. सवाल है कि क्‍या वह अब अपनी पॉलिटिक्‍स की पारी को विराम दे सकते हैं. क्‍या उत्‍तरखंड कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल की स्‍थ‍ित‍ि है. दरअसल, हरीश रावत ने आज बुधवार को जब यह लिखा, जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ-पांव बांध रहे हैं. मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया है, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है. इसके बाद उनसे मीडियाकर्मियों ने हरीश रावत से उनके पार्टी नेतृत्‍व को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर सवाल किया तो उन्‍होंने जवाब में कहा, “जब समय आएगा, मैं आपको फोन करूंगा और इसे आपके साथ साझा करूंगा …अभी के लिए, आनंद लें…”Also Read - Goa: 3 साल में कांग्रेस के 17 में से 15 MLA अब छोड़ चुके पार्टी, सबसे बेहतर प्रदर्शन, लेकिन 2 सीटों पर सिमटी

#WATCH | “When the time comes, I will call you and share it with you…For now, enjoy…,” says senior Congress leader Harish Rawat on his cryptic tweets about party leadership pic.twitter.com/ZqfObUuVPr

दरअसल, सीनियर कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम हरीश रावत अपने ट्वीट में कहा, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं. जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ-पांव बांध रहे हैं. मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया है, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है.

Representatives of those who have ordered to swim, are tying up my hands & legs. Thought had been occurring to me that it’s enough now, you’ve swam enough and now it is time to rest. I am in a dilemma, perhaps new year will show me a path: Uttarakhand Congress leader Harish Rawat pic.twitter.com/OisXPMUfF5

