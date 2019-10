नई दिल्ली: हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में घोषणा पत्र जारी किया. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे. इस दौरान भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है. यह समाज में अंतिम कतार में बैठे व्यक्ति की परेशानियों को दूर करने पर केंद्रित है. जेपी नड्डा ने कहा, “यह एक संकल्प पत्र है. यह गंभीर और अध्ययन के बाद तैयार किया गया दस्तावेज है. इसकी तैयारी में काफी मेहनत की गई है. यह उपयोगिता वाला एक व्यवहारिक पत्र है.’ सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार ने हरियाणा के विकास को प्राथमिकता पर रखा. सभी वर्गों का ख्याल रखा.

इनेलो ने घोषणापत्र किया जारी, किसानों और छोटे कारोबारियों की कर्जमाफी का किया वादा

Chandigarh: BJP releases their election manifesto for #HaryanaAssemblyPolls . Chief Minister Manohar Lal Khattar, BJP national working president JP Nadda and other leaders of the party are present. pic.twitter.com/bK4vkTjdoh

— ANI (@ANI) October 13, 2019