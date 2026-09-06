SIR वेरिफिकेशन बना भाई-भाई के मिलन की वजह, 35 साल बाद लौटी परिवार की खुशियां

हरियाणा के जींद जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सबको भावुक कर दिया. जी हां, यहां करीब 35 साल से एक-दूसरे से बिछड़े दो भाई अचानक आमने-सामने आ गए. सरकारी स्कूल में चल रहे SIR वेरिफिकेशन के दौरान ऐसा संयोग बना कि परिवार से दूर रह रहे सीता राम अपने छोटे भाई बलबीर से मिल लिए. एक-दूसरे को देखते ही दोनों भाई गले लग गए और फूट-फूटकर रोने लगे. वहां मौजूद लोगों के लिए भी यह पल भावुक कर देने वाला था.
दरअसल, सीता राम हरियाणा के मनोहरपुर स्थित सरकारी स्कूल में अपना पुराना स्कूल का प्रमाणपत्र लेने पहुंचे थे. इसी दौरान, BLO कृष्ण कुमार ने उनसे गांव, पिता और भाई का नाम पूछा. सीता राम ने अपने भाई का नाम बलबीर बताया. इसके बाद BLO ने वेरिफिकेशन के लिए बलबीर से फोन पर बात की. जैसे ही बलबीर ने फोन पर सीता राम का नाम सुना, वह तुरंत उन्हें पहचान गया. उन्होंने कहा कि हां, वह उनके भाई ही हैं और वह पिछले 35 साल से उनकी तलाश कर रहे थे. इसके बाद बलबीर बिना देर किए स्कूल पहुंच गए.
BLO कृष्ण कुमार के मुताबिक, परिवार ने सीता राम को बहुत दिनों तक खोजा था, लेकिन जब उनका कोई पता नहीं चला तो उन्हें मृत मान लिया गया. परिवार ने यह भी बताया था कि उनका भाई 35 साल से लापता था. उन्होंने सीता राम की शारीरिक पहचान के बारे में भी पूछा था कि क्या उनके पैरों में कोई परेशानी है और BLO ने इसकी पुष्टि की.
जानकारी के अनुसार, सीता राम इतने सालों से पंजाब में रह रहे थे, जहां उन्होंने सरकारी नौकरी की. इससे पहले वह एक निजी स्कूल में चपरासी के तौर पर भी काम कर चुके थे. करीब 35 साल बाद वह अपने पुराने सरकारी स्कूल से स्कूल का प्रमाणपत्र लेने मनोहरपुर लौटे थे. उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि इस एक काम के दौरान उनका परिवार से दोबारा मिलना हो जाएगा. स्कूल में मौजूद अधिकारी रमेश कुमार ने इस घटनाक्रम को यादगार बताया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक वेरिफिकेशन नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया ने दशकों से बिछड़े परिवार को फिर से जोड़ दिया.
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