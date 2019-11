चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दो सप्ताह से अधिक समय बाद मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को 10 सदस्यों को शामिल कर अपने मंत्रिपरिषद का पहला विस्तार किया. 6 कैबिनेट रैंक और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल करने के साथ ही मंत्रि-परिषद में मंत्रियों की संख्या 12 हो गई है.

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने यहां राज भवन के लॉन में एक समारोह में नव नियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई. शपथ लेने वाले मंत्रियों में से आठ भाजपा से और एक जननायक जनता पार्टी (जजपा) से और एक निर्दलीय है. बीते 27 अक्टूबर को खट्टर ने मुख्यमंत्री और जेजीप के दुष्यंत चौटाला ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.

Haryana: Anil Vij, Kanwar Pal, Sandeep Singh and 7 other ministers took oath as new ministers of the state cabinet today. pic.twitter.com/rm7mBIhM9Q

