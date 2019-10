नई दिल्ली. हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं. चुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है. वहीं इस चुनाव में जननायक जनता पार्टी (JJP) भी उतरी हुई है. मतदान के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चंडी़गढ़ से जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार होकर मतदान के लिए गए. करनाल पहुंचकर पहले वह अपने घर गए, इसके बाद साइकिल पर सवार होकर मतदान करने के लिए पहुंचे. चंडीगढ़ से निकलते समय उन्होंने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पहले मतदान फिर जलपान. मैं अपना वोट डालने जा रहा हूं. प्रदेश के सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने मतदान केंद्र पर जाकर मताधिकार का प्रयोग जरूर करें. मजबूत सरकार बनाने के लिए आपका एक-एक वोट निर्णायक है.

#WATCH Karnal: Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar rides a cycle to the polling booth. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/NMUqTvfYJF

इसके अलावा जननायक जनता पार्टी के नेता और उचाना कलां से उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला अपनी मां और पत्नी से साथ ट्रैक्टर पर बैठकर वोट डालने सिरसा पहुंचे. बता दें कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा के दिग्गज नेता ओपी चौटाला के पोते हैं. जेजेपी में इस बार कई सीटों पर पूर्व सांसदों और विधायकों को टिकट दिया गया है.

#HaryanaAssemblyPolls: Jannayak Janata Party (JJP) leader Dushyant Chautala & his family arrive on a tractor, to cast their votes at a polling booth in Sirsa. pic.twitter.com/K9EHSM6klA

