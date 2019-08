नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद सोशल मीडिया में जिस तरह से कश्मीर में बसने और वहां की लड़कियों से शादी करने जैसे पोस्ट वायरल हुए, वे तो शर्मनाक हैं ही; भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने जिस तरह से इन अनर्गल बातों को आधार बनाकर बयान दिए हैं, वह शर्म की परिभाषा से भी परे हो हैं. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भाजपा विधायक ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटने के बाद बयान दिया था कि अब यूपी के लड़के भी ‘कश्मीर की गोरी लड़कियों’ से शादी कर सकेंगे. इस बयान पर मचा बवाल अभी थमा भी नहीं था कि शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर (Manoharlal Khattar) ने इससे भी शर्मनाक बयान दे डाला. खट्टर ने फतेहाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर से धारा 370 हट चुका है, अब हरियाणा के लड़के भी कश्मीरी लड़कियों को बहू बनाकर ला सकते हैं.

सीएम मनोहरलाल खट्टर (Manoharlal Khattar) के इस बयान की तीखी निंदा हो रही है. सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. दरअसल, केंद्र सरकार ने कश्मीर में लागू संविधान के अनुच्छेद 35-ए को हटा लिया है. इस कानून के तहत अगर कश्मीरी लड़कियां बाहरी राज्यों में शादी करती थीं, तो उनके संपत्ति अधिकार छिन जाते थे. लेकिन बीते दिनों जब केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया, इसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर खूब पोस्ट किए गए कि अब कश्मीरी लड़कियों से शादी करने के साथ-साथ कश्मीर में बसना भी आसान हो गया है. हरियाणा के सीएम या मुजफ्फरनगर के भाजपा विधायक का बयान इसी संदर्भ में आया है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर (Manoharlal Khattar) ने अपने बयान में कहा, ‘हमारे मंत्री धनखड़ जी कहते हैं कि प्रदेश में लड़कों की संख्या बढ़ने और लड़कियों की तादाद घट जाने पर हमें बिहार से बहू लाना होगा. लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि कश्मीर का रास्ता भी खुल गया है, हम अब वहां से भी लड़कियां ला सकते हैं.’ सीएम खट्टर के इसी बयान को लेकर अब बवाल मच गया है. लोग एक मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का बयान देने की निंदा कर रहे हैं. खट्टर ने हालांकि इसके बाद हरियाणा में महिला-पुरुष लिंगानुपात को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि हरियाणा में लिंगानुपात को लेकर अक्सर चर्चा होती है. लोग कहते हैं कि यहां पर बच्चियों की हत्या कर दी जाती है. इसलिए हमारी सरकार ने बेटी बचाओ अभियान शुरू किया. पहले जहां राज्य में 1000 लड़कों पर मात्र 850 लड़कियां थीं, वहीं अब यह आंकड़ा 933 तक पहुंच गया है.

Now we can bring Kashmiri girls: ML Khattar

Read @ANI Story | https://t.co/RKg8rUQSTy pic.twitter.com/5Zrc7ZTOUA

— ANI Digital (@ani_digital) August 10, 2019