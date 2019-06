फरीदाबाद: हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास चौधरी की गुरुवार को फरिदाबाद में अज्ञात बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी. चौधरी पर हमला उस वक्त हुआ, जब वह सेक्टर-9 स्थित पीएचसी जिम के बाहर अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे थे. इस गोलीबारी में कांग्रेस नेता की मौके पर ही मौत हो गई. हमलावरों ने उनकी गाड़ी के दोनों तरफ से फायरिंग की. हमलावरों ने 12 से 15 गोलियां चलाईं. घटना को अंजाम देने वाले हमलावर सफेद रंग की गाड़ी में आए थे.

चौधरी पर करीब 12 से 15 गोलियां दागी गईं. वह खुद गाड़ी चलाकर जिम पहुंचे थे, उनके साथ कोई नहीं था. गोलियां उनकी गर्दन, छाती पर मारी गईं. हत्या की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. गोलियों की आवाज सुनते ही जिम में मौजूद पृथला गांव के नवीन सिंह सेक्टर- 9 के कुछ दुकानदारों के सहयोग से चौधरी को सर्वोदय अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Haryana: Congress leader Vikas Chaudhary who was shot at in Faridabad and later succumbed to injuries. pic.twitter.com/k9P1nipmMy

