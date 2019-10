चंडीगढ़: भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ‘‘सुरक्षित हाथों’’ में है. मोदी ने हरियाणा में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि देश “सुरक्षित हाथों” में है.

Haryana: Bharatiya Janata Party MP Hema Malini at a public meeting in Hodal assembly, during election campaign for #HaryanaAssemblyElections2019 pic.twitter.com/zSprGgQngK

— ANI (@ANI) October 18, 2019