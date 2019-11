चंडीगढ़: हरियाणा के करनाल जिले के हरसिंघपुरा गांव में रव‍िवार को पांंच साल की एक बच्‍ची 50 फुट गहरे बोरवेल में गिर गई . उसे बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं. घरौंडा इलाके में रविवार को खेत में खेलते समय वह बोरवेल में गिर गई थी.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह बोरवेल उसके परिवार का ही है. जैसे ही उसके परिवार को बच्ची के लापता होने का पता चला उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया. लेकिन बाद में पता चला कि वह बोरवेल में गिर गई है.

पुलिस ने बताया कि बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा दिया गया. बच्ची का पता लगाने के लिए बचावकर्मियों ने कैमरे का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें उसका पैर दिखा है. बच्ची को यह एहसास कराने के लिए कि वह अकेली नहीं है, उसके माता-पिता की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बोरवेल में चलाई गई.

Haryana: A 5-year-old girl fell into a 50-feet deep borewell, yesterday in Har Singh Pura village in Gharaunda of Karnal. Rescue operations underway. pic.twitter.com/KAUqnd1xPN

