अब पहली कक्षा में इन बच्चों को नहीं मिलेगा दाखिला, इस राज्य की सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Haryana News: शैक्षणिक सत्र 2026-27 से हरियाणा में कक्षा 1 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा.

Haryana News: शैक्षणिक सत्र 2026-27 से हरियाणा में कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 6 साल होना जरूरी होगी. पहले 6 महीने की छूट दी जाती थी, जिससे 5 साल 6 महीने के बच्चे भी कक्षा 1 में प्रवेश ले सकते थे. अब यह छूट खत्म कर दी गई है. यह फैसला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार लिया गया है. सरकार का कहना है कि एक समान नियम होने से पढ़ाई की सही शुरुआत होगी और बच्चों के मानसिक व शारीरिक विकास को सही दिशा मिलेगी.

हाई कोर्ट का फैसला

“दिविशा यादव बनाम हरियाणा राज्य” मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी कि उसके नियम NEP 2020 के अनुसार नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि शिक्षा नियमों को तुरंत अपडेट किया जाए. इसके बाद सरकार ने तय किया कि जो बच्चे उम्र की शर्त पूरी नहीं करते, वे पहले प्री-प्राइमरी कक्षाओं में जाएंगे और जब 6 साल के हो जाएंगे, तब कक्षा 1 में प्रवेश पाएंगे. इससे बच्चे अपने हमउम्र साथियों के साथ पढ़ सकेंगे और किसी पर पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा. यह व्यवस्था बच्चों के विकास के लिए ज्यादा सही मानी जा रही है.

विशेषज्ञों की सलाह

शिक्षा विशेषज्ञों ने माता-पिता को सलाह दी है कि वे अपने बच्चों के दाखिले की योजना समय पर बनाएं. स्कूलों की आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें और उम्र से जुड़े नियमों को अच्छे से समझें. स्कूल चुनते समय बच्चे की जरूरत, स्कूल की पढ़ाई का तरीका और फीस का ध्यान रखें. पहले 5 से 6 साल की उम्र में कक्षा 1 में दाखिले की अनुमति होने से भ्रम और कानूनी समस्याएं पैदा होती थीं. अब नए नियम से व्यवस्था साफ और आसान हो जाएगी. माता-पिता को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही जानकारी लेकर शांत तरीके से निर्णय लेना चाहिए.

दूसरे राज्यों में क्या है नियम?

देश के 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले ही 6 साल की उम्र का नियम अपना चुके हैं. दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्य इस नियम को लागू कर चुके हैं. दिल्ली में 2026 से सभी स्कूलों के लिए 6+ आयु अनिवार्य होगी. कर्नाटक में 1 जून कट-ऑफ डेट रखी गई है. केंद्रीय विद्यालय (KVS) और जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) तो 2022-23 से ही इस नियम का पालन कर रहे हैं. हालांकि तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल जैसे कुछ राज्य अभी इसे पूरी तरह लागू नहीं कर पाए हैं.

स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया

अधिकतर निजी स्कूल प्री-नर्सरी और नर्सरी के दाखिले जुलाई और अगस्त के बीच शुरू करते हैं. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन, लॉटरी सिस्टम और दस्तावेज़ जांच की प्रक्रिया होती है. छोटे बच्चों के लिए खेल-आधारित गतिविधियों से उनकी समझ और विकास देखा जाता है. बड़ी कक्षाओं के लिए हल्की शैक्षणिक जांच होती है. स्कूल उम्र के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं और किसी भी तरह की कैपिटेशन फीस नहीं लेते. नए नियम से दाखिले की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित होगी, जिससे बच्चों और माता-पिता दोनों को फायदा होगा.

