हरियाणा के अस्पतालों में नहीं लगेंगे CCTV कैमरे? आयुष्मान योजना में फेक इंश्योरेंस क्लेम रोकने की थी सरकार की तैयारी- जानें फैसले में क्यों हुआ बदलाव

हरियाणा सरकार ने निजता की चिंताओं के कारण अस्पतालों के ICU के अंदर CCTV लगाने के फैसले में बदलाव किया है. नए आदेश के अनुसार, अस्पतालों में अब कैमरे केवल एंट्री-एग्जिट और गलियारों में लगेंगे ताकि आयुष्मान भारत के फर्जी क्लेम रोके जा सकें.

आयुष्मान योजना में फेक इंश्योरेंस क्लेम रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने CCTV कैमरा लगाने के आदेश में थोड़ा बदलाव किया है.

हरियाणा सरकार ने अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के फैसले में थोड़ा बदलाव किया है. यह बदलाव डॉक्टरों और अस्पतालों के भारी विरोध के बाद लिया गया. हरियाणा सरकार लगातार आयुष्मान योजना में फेक इंश्योरेंस क्लेम की समस्या से निपटने को तत्पर है. इसी क्रम में सरकार ने अस्पतालों में मरीजों के भर्ती को मॉनीटर करने के चलते ICU तक में सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश दिए थे. अब सरकार ने इस फैसले में बदलाव करते हुए अस्पताल के गलियारों में सीसीटीवी लगाने तक सीमित है.

क्या था हरियाणा सरकार पहला आदेश?

हरियाणा आयुष्मान भारत विंग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने राज्य के 1,300 सरकारी और निजी अस्पतालों को एक निर्देश जारी किया था. इसमें कहा गया था कि अस्पतालों को अपने इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में कैमरे लगाने होंगे और मरीजों की लाइव फीड राज्य एजेंसी को उपलब्ध करानी होगी. इस आदेश में चेतावनी दी गई थी कि सीसीटीवी फीड न मिलने पर अस्पतालों के आयुष्मान भारत क्लेम रोक दिए जाएंगे या जुर्माना लगाया जाएगा.

आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा रोकने की कोशिश

सरकार के इस कड़े कदम का मुख्य उद्देश्य फॉल्स बुकिंग और इन्फ्लेटेड बुकिंग को रोकना है. फॉल्स बुकिंग का अर्थ यहां अस्पतालों के द्वारा बिना किसी मरीज के भर्ती हुए फर्जी बिल जमा कर देते हैं. इन्फ्लेटेड बुकिंग यानि मरीज का इलाज कम होता है लेकिन रिकॉर्ड में ज्यादा प्रक्रियाएं दिखाई जाती हैं. आंकड़ों के अनुसार, देश भर में अब तक 3.56 लाख से अधिक फर्जी क्लेम पकड़े गए हैं, जिनकी कुल राशि 643 करोड़ रुपये है. हरियाणा के नोडल अधिकारियों ने भी ऐसे मामले पाए हैं जहां मरीज अस्पताल में था ही नहीं, फिर भी उसके नाम पर क्लेम किया गया.

डॉक्टरों और अस्पतालों का विरोध

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) हरियाणा और निजी अस्पतालों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया. IMA की अध्यक्ष डॉ. सुनीला सोनी के अनुसार, ICU में मरीज बेहद गंभीर और संवेदनशील स्थिति में होते हैं. वहां उनकी स्पंजिंग, कपड़े बदलना और निरंतर निगरानी जैसे काम होते हैं. सीसीटीवी कैमरों का होना मरीजों की गरिमा और निजता (Privacy) का सीधा उल्लंघन है. साथ ही, अस्पतालों ने अतिरिक्त खर्च और तकनीकी पेचों का भी हवाला दिया.

फैसले में क्यों हुआ बदलाव?

डॉक्टरों के भारी विरोध के बाद, सरकार ने अपने निर्देश में संशोधन किया. अब संशोधित आदेश के अनुसार,

  • कैमरे मरीजों के बिस्तर या नर्सिंग देखभाल क्षेत्र में नहीं लगेंगे.
  • सीसीटीवी केवल ICU के प्रवेश/निकास द्वार, हाई-डिपेंडेंसी यूनिट (HDU) और गलियारों (Corridors) में लगाए जाएंगे,
  • इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना होगा कि मरीज वास्तव में अस्पताल में मौजूद है या नहीं,

अस्पतालों के बिल को लेकर अविश्वास की खाई

इस विवाद के पीछे सरकार और अस्पतालों के बीच गहरा अविश्वास भी एक बड़ा कारण है. अस्पतालों का कहना है कि सरकार भुगतान में देरी करने के लिए नए-नए नियम ला रही है. हरियाणा में अस्पतालों का लगभग 450 करोड़ रुपये का बकाया था, जिसमें से हाल ही में कुछ हिस्सा जारी किया गया है. डॉक्टरों का तर्क है कि सीसीटीवी के बजाय रैंडम फिजिकल इंस्पेक्शन ज्यादा प्रभावी तरीका हो सकता है.

