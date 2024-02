किसान नेताओं के खिलाफ NSA लागू नहीं किया जाएगा, किसानों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील

हरियाणा पुलिस ने गुरुवार देर रात घोषणा के बाद शुक्रवार को अंबाला जिले के कुछ यूनियन नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 को रद्द कर दिया. अंबाला रेंज के आईजीपी सिबाश कबिराज ने कहा कि किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए लागू नहीं किया जाएगा.

आईजीपी सिबाश कबिराज ने कहा, “सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट किया जाता है कि जिला अंबाला के कुछ फार्म यूनियन नेताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के मामले पर पुनर्विचार किया गया है. यह निर्णय लिया गया है कि इसे लागू नहीं किया जाएगा.” पुलिस ने किसानों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अधिकारियों के साथ सहयोग करने की भी अपील की.

अंबाला एएसपी पूजा डाबला का कहना है, “एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि अभी हम इसके किसी भी प्रावधान को लागू नहीं कर रहे हैं. एनएसए के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. मैं किसानों से अपील करती हूं कि वे ऐसा न करें.” कानून-व्यवस्था अपने हाथ में लें और शांति बनाए रखें. अगर कानून-व्यवस्था कायम रहेगी तो हम किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे.”

#WATCH | Haryana | Ambala ASP Pooja Dabla says, “Regarding NSA (National Security Act) it has been decided by senior officials that right now we are not implementing any of its provisions. No action is being taken under NSA…I appeal to the farmers to not take law and order into… pic.twitter.com/bWDg8ZYbUa

— ANI (@ANI) February 23, 2024