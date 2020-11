चंडीगढ़: हरियाणा सरकार भी शादी के नाम पर धर्मपरिवर्तन के खिलाफ काननू लाने का विचार कर रही है. यह बात विधानसभा में राज्‍य के गृह मंत्री ने शुक्रवार को तब कही, जब‍ बल्लभगढ़ के निकिता तोमर हत्याकांड के संबंध में ध्‍यानाकर्षण प्रस्‍ताव लाया गया. गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लाने पर विचार कर रही है और इस संबंध में हिमाचल प्रदेश से भी जानकारी मांगी गई है. Also Read - मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू युवक के साथ शादी की थी: HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर

बता दें कि इससे पहले उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ, मध्‍य प्रदेश सरकार, गुजरात और कर्नाटक सरकार भी ऐसा ही कानून लाने की बात कह चुकी हैं. Also Read - 'लव-जिहाद' का शिकार हुई बेटी! 11वीं में पढ़ने वाली नाबालिग को भगा ले गया 2 बच्चों का पिता

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, मैंने बल्लभगढ़ मामले में एसआईटी से, ‘लव जिहाद ’के एंगल से मामले की जांच करने को कहा. कई कंवर्जन के मामले सामने आ रहे हैं, जहां व्यक्ति प्रेम में फंसा हुआ था. हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की जरूरत है. अभियुक्त तौसीफ एक मजबूत राजनीतिक परिवार से है. Also Read - मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनेगा कानून, शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पिछले साल जबरन या बहला-फुसलाकर धर्मांतरण या धर्मांतरण के ”एकमात्र मकसद” से शादी के खिलाफ एक विधेयक पारित किया था. बल्लभगढ़ के निकिता तोमर हत्याकांड के संबंध में लाए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में अनिल विज ने कहा, ”हम हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर विचार कर रहे हैं.”

I asked SIT in Ballabhgarh case, to investigate case from ‘Love Jihad’ angle. Many conversion cases are coming to light where the person was trapped in love. We need to take this issue seriously. Accused Tauseef belongs to a strong political family: Haryana Home Minister Anil Vij pic.twitter.com/QWeo1UQztq

— ANI (@ANI) November 6, 2020