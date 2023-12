Haryana: गुरुग्राम में स्कॉर्पियो ने खोया बैलेंस, बाइक से टकराई, लोग घायल

गुरुग्राम में एक कार के असंतुलित होकर बाइक से टकराने से कुछ लोग घायल हो गए. गुरुग्राम के एसीपी सुखबीर सिंह का कहना है, “पुलिस को सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो ने संतुलन खो दिया, डिवाइडर कूद गई और विपरीत दिशा से आ रही बाइक से टकरा गई. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.”

सुनिए क्या कह रहे हैं गुरुग्राम के एसीपी सुखबीर सिंह-

#WATCH | Sukhbir Singh, ACP, Gurugram says, “Police got the information that a Scorpio lost balance, jumped the divider and collided with a bike coming from the opposite direction. All injured have been hospitalized…” (17/12) https://t.co/DqHcmANSKn pic.twitter.com/T28uuPauHj

