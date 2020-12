COVAXIN Bharat Biotech: हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज कोवैक्सीन के फेज-3 ट्रायल डोज लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. उनकी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अंबाला के एक अस्‍पताल में भर्ती किया गया है. बता दें कि 20 नवंबर को उन्हें Covaxin की पहली डोज दी गई थी. उनके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर Covaxin को लेकर शक किया जा रहा है. एक्‍सपर्ट्स अभी उनकी जांच कर कारण को पिनपॉइंट करेंगे. Also Read - COVAXIN प्रभावी है या नहीं? फेज 3 के ट्रायल में 1000 में से 50% लोगों को दी जाएगी वैक्‍सीन: डॉ. राव

कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी

कहा जा रहा है कि Covaxin के फेज 3 ट्रायल प्रोटोकॉल के अनुसार, 0.5mg की दो डोज दी जानी है. पहली डोज के बाद दूसरी डोज 28वें दिन लगती है. यानी विज को वैक्‍सीन की दूसरी डोज अभी तक नहीं दी गई है. जब तक वैक्‍सीन की दोनों डोज नहीं लगतीं, कोविड से इम्‍युनिटी मुश्किल है. Covaxin का ट्रायल रैंडमाइज्‍ड, डबल ब्‍लाइंड था, यह कहना बेहद जल्‍दबाजी होगी. किसी भी वैक्‍सीन का डोज प्रोटोकॉल पूरा होने के बाद ही, उसके असर के निष्‍कर्ष पर पहुंचा जा सकता है.

भारत बायोटेक ने कहा….

कोविड वैक्‍सीन के ट्रायल में शामिल किसी को भी संक्रमण हो सकता है. इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है. यह बेहद सामान्‍य प्रक्रिया है. वर्ल्‍ड हेल्‍थ ऑर्गनाइजेशन को ऐसी वैक्‍सीन को मंजूरी दे रहा है जो 50% भी असरदार हैं. यानी अगर कोई वैक्‍सीन लगने के बाद आधे से ज्‍यादा लोगों में भी इम्‍युनिटी डिवेलप होती है तो वह वैक्‍सीन सफल है.

Covaxin clinical trials are based on a 2-dose schedule, given 28 days apart. The vaccine efficacy will be determined 14 days post the 2nd dose. Covaxin has been designed to be efficacious when subjects receive both doses: Bharat Biotech https://t.co/eT5YybkoLl

